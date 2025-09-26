26 de septiembre de 2025 - 16:49

Qué dijo el papá de Tini Stoessel sobre el "acuerdo prematrimonial" con Rodrigo de Paul

Alejandro Stoessel habló con Karina Iavícoli en la previa del casamiento de la cantante con el campeón del mundo.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul dieron un paso decisivo en su relación y ya pusieron fecha para su casamiento. La pareja celebrará la unión el próximo 20 de diciembre y, a medida que se acerca la fecha, empiezan a conocerse detalles de lo que será uno de los eventos más resonantes del año en el mundo del espectáculo.

Por Redacción Espectáculos
Por  Redacción  y Redacción Sociedad

Según trascendió, la ceremonia se llevará a cabo en Dok Haras, un exclusivo predio de Exaltación de La Cruz que ya fue escenario de bodas de celebridades como Cande Tinelli con Coti Sorokin, Stefi Roitman y Ricky Montaner, y Oriana Sabatini con Paulo Dybala.

El lugar combina elegancia y privacidad, y se convirtió en una opción elegida por varios famosos para sellar sus historias de amor. Tras la boda, la cantante y el futbolista se instalarán en Miami.

La decisión de vivir en ese país responde tanto al proyecto de vida en común como a la conveniencia de que Stoessel pueda sostener su residencia en Estados Unidos. La artista ya cuenta con una propiedad en la ciudad, aunque en la actualidad está destinada a sus padres, por lo que eligió convivir con De Paul en una nueva etapa de su vida.

Desmienten un "acuerdo prematrimonial" entre Tini y De Paul

En medio de las versiones que circularon, surgió la posibilidad de un acuerdo prenupcial. Sin embargo, la periodista Karina Iavícoli aseguró que, tras dialogar con Alejandro Stoessel, el productor desmintió esa versión. Así, la pareja avanzará hacia la ceremonia sin condicionamientos legales previos.

Mientras tanto, Tini y De Paul se encuentran enfocados en los preparativos. Están evaluando presupuestos, definiendo proveedores y en la búsqueda de un film maker que retrate la fiesta con un estilo más relajado y casual.

Cada detalle se planifica para que la celebración refleje la identidad de la pareja, en una jornada que promete reunir a figuras de la música, el deporte y la televisión.

Tini y Rodrigo de Paul
Tini y Rodrigo de Paul.

Tini y Rodrigo de Paul.

Tini Stoessel presenta su festival Futttura.

Por Redacción Espectáculos
Lali Espósito explicó porque no ha colaborado con Tini.

Por Agustín Zamora
Tini Stoessel y María Becerra estrenaron videoclip.

Por Redacción Espectáculos
Del creador de Peaky Blinders llega un nuevo drama a Netflix.

Por Redacción Espectáculos