5 de marzo de 2026 - 20:19

Reavivó la polémica: el escandaloso comentario del padre de Camila Homs contra Rodrigo de Paul

El comentario apareció mientras se intentaba aclarar una información vinculada al futbolista y a la cantante Tini Stoessel.

Camila Homs
Por Redacción

Leé además

fue una situacion horrible: cami homs conto como la marco la perdida de un embarazo

"Fue una situación horrible": Cami Homs contó cómo la marcó la pérdida de un embarazo

Por Redacción Espectáculos
Tini Stoessel posee una mansión con toda su impronta en Buenos Aires.

Así es la mansión de Tini Stoessel en Buenos Aires: minimalista, mucho verde y cerca de sus seres queridos

Por Agustín Zamora

El comentario apareció mientras el conductor intentaba aclarar una información vinculada al futbolista y a la cantante Tini Stoessel, lo que provocó una rápida reacción entre los usuarios que seguían la transmisión.

Embed - Horacio, el papá de Cami Homs, habló de sus días en la cárcel

El episodio ocurrió durante el directo en el que Etchegoyen abordaba versiones que circulaban sobre el nombre elegido para la hija menor de Homs. Según explicó el periodista, el nombre Aitana habría generado cierta incomodidad entre Stoessel y De Paul. En medio de esa explicación, el padre de la modelo intervino en el chat con un comentario breve y contundente: “Que la sigan chup…”, acompañado por emojis de risa. La frase no pasó desapercibida y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

El comentario que se viralizó en redes

El mensaje llamó la atención de quienes seguían la transmisión en vivo y fue capturado por varios usuarios. En cuestión de minutos, el comentario empezó a replicarse en distintas plataformas, lo que volvió a alimentar versiones sobre la mala relación entre las partes involucradas.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Cami Homs (@camihoms)

Aunque se trató de una intervención breve, la frase fue interpretada por muchos internautas como una reacción directa a las versiones mediáticas que siguen vinculando a Homs con el pasado sentimental de De Paul. El episodio volvió a instalar el tema en redes sociales y reactivó el debate entre seguidores de los protagonistas.

El primer mes de Aitana, la hija de Camila Homs

En paralelo a la repercusión por ese comentario, Camila Homs compartió en sus redes sociales una celebración especial: el primer mes de vida de su hija Aitana. La modelo publicó varias imágenes familiares en sus historias de Instagram para recordar el nacimiento de la bebé.

“Un mes de vos, mi bebé soñada. Viniste a darnos tanto amor. Sos muy pero muy amada”, escribió junto a algunas de las fotos. La niña nació el 28 de enero y es fruto de la relación entre Homs y el futbolista José Sosa, con quien la modelo mantiene una relación desde hace tres años.

Un parto de agua y recuerdos del nacimiento

En otra publicación, la influencer compartió un collage con imágenes íntimas del día del parto: el momento del trabajo de parto, el instante en que tuvo a su hija en brazos y las primeras horas posteriores al nacimiento en la clínica. “Un mes de ese día inolvidable que repetiría mil veces más”, expresó.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Tini Stoessel lanzó un mensaje sobre la concientización de la salud mental

El mensaje de Tini Stoessel sobre la concientización de la salud mental: "No debe ser un tabú hablar de esto"

Por Redacción Espectáculos
Yanina Latorre detalló como fue la relación anterior de Martín Migueles.

Martín Migueles le propuso casamiento a Wanda Nara en Italia y desató una ola de rumores

Por Redacción Espectáculos
Britney Spears fue detenida y luego liberada tras conducir ebria.

Qué pasará con Britney Spears tras su arresto por conducir ebria

Por Redacción Espectáculos
Britney Spears fue detenida y luego liberada tras conducir ebria.

Investigan a Britney Spears: analizan una "sustancia desconocida" hallada en su auto tras su liberación

Por Redacción Espectáculos