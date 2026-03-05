Reavivó la polémica: el escandaloso comentario del padre de Camila Homs contra Rodrigo de Paul

Un mensaje publicado durante una transmisión en vivo volvió a poner en escena el conflicto mediático que rodea a Camila Homs y Rodrigo De Paul. La frase la escribió Horacio Homs, padre de la modelo, en el chat de un vivo de Instagram del periodista Juan Etchegoyen.

El comentario apareció mientras el conductor intentaba aclarar una información vinculada al futbolista y a la cantante Tini Stoessel , lo que provocó una rápida reacción entre los usuarios que seguían la transmisión.

El episodio ocurrió durante el directo en el que Etchegoyen abordaba versiones que circulaban sobre el nombre elegido para la hija menor de Homs. Según explicó el periodista, el nombre Aitana habría generado cierta incomodidad entre Stoessel y De Paul. En medio de esa explicación, el padre de la modelo intervino en el chat con un comentario breve y contundente: “ Que la sigan chup… ”, acompañado por emojis de risa. La frase no pasó desapercibida y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

El mensaje llamó la atención de quienes seguían la transmisión en vivo y fue capturado por varios usuarios. En cuestión de minutos, el comentario empezó a replicarse en distintas plataformas , lo que volvió a alimentar versiones sobre la mala relación entre las partes involucradas.

Aunque se trató de una intervención breve, la frase fue interpretada por muchos internautas como una reacción directa a las versiones mediáticas que siguen vinculando a Homs con el pasado sentimental de De Paul . El episodio volvió a instalar el tema en redes sociales y reactivó el debate entre seguidores de los protagonistas.

El primer mes de Aitana, la hija de Camila Homs

En paralelo a la repercusión por ese comentario, Camila Homs compartió en sus redes sociales una celebración especial: el primer mes de vida de su hija Aitana. La modelo publicó varias imágenes familiares en sus historias de Instagram para recordar el nacimiento de la bebé.

“Un mes de vos, mi bebé soñada. Viniste a darnos tanto amor. Sos muy pero muy amada”, escribió junto a algunas de las fotos. La niña nació el 28 de enero y es fruto de la relación entre Homs y el futbolista José Sosa, con quien la modelo mantiene una relación desde hace tres años.

Un parto de agua y recuerdos del nacimiento

En otra publicación, la influencer compartió un collage con imágenes íntimas del día del parto: el momento del trabajo de parto, el instante en que tuvo a su hija en brazos y las primeras horas posteriores al nacimiento en la clínica. “Un mes de ese día inolvidable que repetiría mil veces más”, expresó.