Así es la mansión de Tini Stoessel en Buenos Aires: minimalista, mucho verde y cerca de sus seres queridos

Tini Stoessel es una de las artistas argentinas más destacadas del momento y una de las figuras jóvenes con mayor proyección internacional. Su talento, su carisma y su estilo marcaron tendencia en la música y en la moda, y hoy, además de su carrera artística, su vida personal despierta gran interés entre sus fanáticos.

Netflix pone fecha al estreno de la temporada 3 de una serie que tuvo más de 98 ​​millones de visualizaciones

Así es la casa de Germán Martitegui: es en una isla sin electricidad y con materiales sustentables

En medio de ese universo de fama, l a cantante encontró su refugio en una elegante mansión ubicada en la zona norte del Gran Buenos Aires , un espacio que combina modernidad, calidez y un profundo contacto con los espacios verdes.

La lujosa mansión de Tini Stoessel se encuentra en Beccar, partido de San Isidro, una de las áreas más exclusivas de la provincia de Buenos Aires, donde también residen reconocidas personalidades del espectáculo.

Se trata de una propiedad de más de 550 metros cuadrados , rodeada por un parque de 600 metros que otorga una sensación de tranquilidad y armonía . Allí, la artista, contó durante una entrevista que mantuvo con Marley en la cuarentena, que convive con sus padres en el mismo terreno , pero con su propiedad individual que refleja su impronta única: minimalista, luminosa y funcional.

El interior de la vivienda se destaca por su amplitud y su estética moderna, en la que predominan los tonos neutros, la madera clara y los ventanales amplios que permiten la entrada constante de luz natural. Cada ambiente se comunica visualmente con el exterior , logrando que el jardín sea parte de la decoración.

La combinación de materiales nobles como el hierro negro, el vidrio y la madera de kiri otorgan un equilibrio entre lo contemporáneo y lo acogedor, una característica que se repite en toda la propiedad.

Tini Stoessel Tini Stoessel posee una mansión con toda su impronta en Buenos Aires. web

En las imágenes se podía apreciar un amplio comedor, una cocina integrada con mobiliario de diseño y estanterías de madera que delimitaban los espacios sin perder la sensación de apertura. La cocina, equipada con mobiliario en madera y azulejos estilo ladrillo color blanco, presenta un estilo de diseño retro que atrae todas las miradas. Incluso la mesada de mármol total white y una cocina cien por ciento eléctrica añade personalidad a este espacio que irradia un estilo único.

El amplio jardín es otro de los grandes atractivos de su lujosa mansión. Con una extensa superficie y su piscina rodeada de árboles, la artista pop mostró cómo disfruta de las tardes de calor junto a sus mascotas. Allí, Tini suele disfrutar de momentos de descanso y ocio que luego comparte con sus seguidores en redes sociales.