Rodrigo de Paul y Tini Stoessel confirmaron su compromiso en redes: foto del lujoso anillo

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel confirmaron públicamente su compromiso mediante una publicación en redes sociales. El futbolista compartió una serie de fotos personales donde apareció la mano de la cantante luciendo un anillo de diamantes en su dedo anular.

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La pareja también mostró parte de su presente en Miami, donde celebran su amor mientras pasan varios días juntos. En las últimas horas, Tini publicó un video romántico junto al mediocampista y dejó ver escenas de intimidad en lo que sería la casa donde conviven.

Si bien ambos tomaron la decisión de llevar esta segunda parte de su relación a un bajo perfil, ahora los comprometidos no se esconden más y expresan su amor a los cuatro vientos.

El domingo, el futbolista revolucionó las redes sociales cuando publicó un carrete de imágenes significativas dentro de su vida. Entre fotos de sus hijos, amigos y entrenamientos, destacó la foto de la mano de Tini, luciendo un enorme anillo de diamantes en su dedo.

Embed "Tini"



Porque así de enamorada se la ve junto a su novio Rodrigo De Paul.pic.twitter.com/L4kp39lskg — Tendencias en el Mundo (@SoyTendencias) May 11, 2026

Según supo Noticias Argentinas, ella no tardó en devolverle el cariño y le comentó un dulce: "Te amo con mi vida entera".

Como si fuera poco, llevó a historias la imagen y escribió una dulce dedicatoria a su futura esposa: "Mi compañera de ruta, el ángel que vino a salvarme! Sos el mejor equipo, te amo!".

La pareja atraviesa un gran momento personal luego de retomar la relación hace algunos meses. Desde entonces, ambos comenzaron a mostrarse nuevamente juntos en viajes, eventos y distintas publicaciones compartidas en redes sociales.