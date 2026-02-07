7 de febrero de 2026 - 10:47

La casa con la que siempre soñaron Wanda Nara y Mauro Icardi irá a remate para pagar deudas

La lujosa vivienda sigue siendo un punto de conflicto entre la conductora y el novio de la China Suárez.

La casa de Wanda Nara y Mauro Icardi será rematada.

La casa de Wanda Nara y Mauro Icardi será rematada.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Leé además

Así es la casa en una isla que tiene Germán Martitegui.

Así es la casa de Germán Martitegui: es en una isla sin electricidad y con materiales sustentables

Por Agustín Zamora
No cometí ningún error: Trump se negó a disculparse por el video que muestra a los Obama como monos.

"No cometí ningún error": Trump se negó a disculparse por el video que muestra a los Obama como monos

Por Redacción Mundo

La información se conoció a partir de una charla televisiva entre Marina Calabró y Wanda Nara, donde se puso el foco en la situación legal del futbolista y en el embargo que pesa sobre la vivienda. La posibilidad de que la casa salga a remate no solo impacta por el conflicto familiar, sino también por el valor simbólico y económico del inmueble, considerado uno de los más lujosos que tuvo la pareja durante su relación.

Embed - ¡LA MANSIÓN DE LA DISCORDIA! Así es la casa que compró Icardi y que hizo que Wanda explotara furiosa

La “casa de los sueños” que no fue

La propiedad se encuentra en La Isla, uno de los barrios más tradicionales y codiciados de Nordelta. Conocido popularmente como el “Beverly Hills argentino”, el lugar se destaca por sus mansiones de gran escala, amplios terrenos y un nivel de privacidad que atrae a empresarios, deportistas y figuras del espectáculo.

En su momento, la casa fue presentada como la gran ilusión inmobiliaria de Wanda Nara. De hecho, la empresaria había manifestado en distintas oportunidades su deseo de mudarse de barrio, dejando atrás la vivienda que había compartido con Maxi López, a la que consideraba problemática por el paso del tiempo y ciertas fallas estructurales.

Mauro Icardi
La casa de Wanda Nara y Mauro Icardi será rematada.

La casa de Wanda Nara y Mauro Icardi será rematada.

Mauro Icardi
La casa de Wanda Nara y Mauro Icardi será rematada.

La casa de Wanda Nara y Mauro Icardi será rematada.

La mansión fue adquirida completamente amueblada y cuenta con dimensiones tan amplias que, incluso, habría generado dudas sobre cómo terminar de equiparla. Ambientes abiertos, grandes ventanales, materiales de primera línea y un diseño moderno definen la estética general.

Mientras el conflicto legal continúa y la exposición mediática crece, la mansión de Nordelta pasó de ser la “casa de los sueños” a convertirse en el epicentro de una nueva disputa entre los ex.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Wanda Nara pagó 16 millones de pesos en multas de tránsito. 

Wanda Nara pagó sus deudas de tránsito: a cuánto ascendía la millonaria cifra

Por Redacción Espectáculos
Sofía Gonet emprendió un viaje que le ayude a superar la separación.

Sofi Gonet sorprendió a todos con su cambio de look en MasterChef Celebrity: estilo bodypainting

Por Redacción Espectáculos
Mauro Icardi y Wanda Nara volvieron a cruzarse: chats y revelaciones.

Wanda Nara respondió a Mauro Icardi y reveló detalles de su intensa disputa judicial y económica

Por Redacción Espectáculos