Wanda Nara respondió a Mauro Icardi y reveló detalles de su intensa disputa judicial y económica

Wanda Nara expuso públicamente el conflicto judicial y económico que mantiene con Mauro Icardi mientras atraviesa una batalla legal por la manutención de sus hijas y la división de bienes. La conductora habló durante una salida al aire televisiva y aseguró que existe una deuda alimentaria de 600.000 dólares .

Durante un alto en sus grabaciones televisivas, Nara explicó cómo se concretó el acuerdo económico tras la separación. Según indicó, el arreglo se realizó en Europa y definió el reparto del patrimonio en partes iguales . La conductora sostuvo que cualquier reclamo posterior debería resolverse en el mismo país donde se firmó el convenio.

Además, rechazó versiones que señalaban un supuesto perjuicio económico hacia su expareja y remarcó que nunca existió una denuncia formal en su contra. La empresaria también señaló que asumió los gastos vinculados a la crianza de sus hijas y aseguró que el dinero correspondiente a la manutención aún no llegó a sus manos.

La conductora expuso su posición con declaraciones contundentes. “Hay una división de bienes hecha hace cuatro años que no fue hecha en este país . Yo me quedé con la misma cifra que se quedó la otra parte. Mi arreglo fue cincuenta y cincuenta y fue hecho en Italia. Si él después tiene algo para quejarse o para arreglar, se va a tener que hacer allá”, afirmó. Sobre la acusación de un supuesto robo, agregó:

“No voy a hablar de dinero porque me parece un montón. Los dos nos quedamos con la misma cifra y se supone que si esto no hubiera sido así, yo hubiera tenido una denuncia. Si alguien me roba una cifra semejante, lo primero que hago es una denuncia. Y nunca existió ”.

Nara también apuntó a la situación vinculada al pago de la cobertura médica y a los honorarios legales del entorno de su exmarido. “Él solo paga lo correspondiente a sus dos hijas y yo no puedo esperar a que él o la justicia lo resuelvan porque tengo que pagar una medicación que me da la prepaga. Las abogadas están cobrando USD 30.000 para defender a un deudor alimentario. Eso es una vergüenza”, expresó. Además, sostuvo que la deuda crece con el paso del tiempo y señaló que su representación legal trabaja para garantizar los derechos de las menores.

El futuro de sus hijas

En relación con el futuro de sus hijas, la empresaria aseguró que las niñas manifestaron su deseo de permanecer en Argentina y mantener su entorno familiar. “Para mis hijas, la verdad que no quieren. Ya lo expresaron en un montón de situaciones, no quieren vivir en ese país, quieren ver a su papá, tienen comunicación todos los días y siempre la tuvieron”, explicó. También destacó la unión entre los hermanos y cuestionó cualquier intento de separarlos. “Mis hijas nacieron en brazos de Valentino. Son un clan de cinco hermanos que van juntos para todos lados, no se separan. Me daría vergüenza ser abogada y pedir separar hermanos”, señaló.