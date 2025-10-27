27 de octubre de 2025 - 10:06

Elecciones 2025: conocé cómo votó tu mesa en solo tres pasos

Mendoza no quedó exenta de la "ola violeta" y la lista encabezada por el actual ministro de Defensa, Luis Petri, superó el 53% de los votos y la alianza UCR LLA se quedó con cuatro de las cinco bancas destinadas para la provincia en la Cámara Baja.

Conocé cuáles fueron los resultados en tu mesa

Conocé cuáles fueron los resultados en tu mesa

Foto:

EFE
1
2
3
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Ayer domingo en Mendoza y el país se desarrollaron las elecciones legislativas, una votación que el mismo gobierno nacional había anunciado como un "plebiscito" a su gestión de dos años. Finalmente, LLA pudo festejar. El país se "pinto de violeta", y los libertarios se impusieron en 15 provincias y alcanzó el 40% de los votos y consolida su liderazgo en Diputados.

Leé además

Mapa interactivo en Mendoza: mirá quién ganó y perdió en tu departamento

Departamento por departamento de Mendoza: quién ganó y perdió en las elecciones 2025

Por Redacción Política
Donald Trump y Javier Milei en la Casa Blanca

Las felicitaciones de Trump a Milei por las elecciones: "¡Está haciendo un trabajo excelente!"

Por Redacción Política

Mendoza no quedó exenta de la "ola violeta" y la lista encabezada por el actual ministro de Defensa, Luis Petri, superó el 53% de los votos y la alianza UCR LLA se quedó con cuatro de las cinco bancas destinadas para la provincia en la Cámara Baja.

Además, aquí se sumaron elecciones para Senadores y Diputados provinciales y concejales en 12 departamentos.

Muchos electores se preguntan, más allá de los números generales, cómo votaron sus vecinos y su entorno cercano. Esto se puede conocer, a grandes rasgos, con una fácil aproximación: analizar cómo salió mi mesa o las mesas en la escuela de mi barrio.

Esta es muy fácil y se puede conocer de manera sencilla.

Paso a paso: cómo votó mi mesa en las elecciones 2025

En la página https://resultados.elecciones.gob.ar/ del Gobierno nacional ya se encuentran escaneadas las actas de todas las mesas electorales del país.

Muchos tienen curiosidad de saber cómo votaron en su mesa, un dato con el que se podría analizar si en su barrio se mantuvo o no la tendencia nacional.

1-Ingresa a la web de resultados elecciones legislativas y elegí, para hacerlo más rápido, selecciona el mapa de Mendoza en el esquema interactivo.

2-en la parte superior derecha seleccioná “filtrar por territorio” (el ícono que es una especio de triángulo).

3

3-completa los datos que pido. País, provincia, sección (departamento), circuito (distrito), local (escuela) y luego seleccioná el número de tu mesa. Si no lo recodas en el talón de la votación están todos estos datos.

1

Y listo, de inmediato podemos conocer los resultados en nuestra mesa, ordenados e mayor a menor y con la cantidad de votos especificada.

Además el acta en PDF se puede descargar fácilmente.

2

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Las empresas argentinas que cotizan en Wall Street, las primeras beneficiadas por el triunfo de LLA

Por el triunfo de Milei, las acciones argentinas en Wall Street se dispararon hasta un 35% en el premarket

Por Redacción Economía
Fue exultante el festejo de Alfredo Cornejo y Luis Petri en el búnker del oficialismo. Foto: Daniel Caballero.

Cornejo, liderazgo e intuición

Por Luis Abrego
El presidente Javier Milei destacó esta noche que La Libertad Avanza (LLA) pasará “de 37 diputados propios a 101 diputados” y “de 7 senadores a 10”, y ponderó que “hay decenas de diputados de otros partidos con los que podemos encontrar acuerdos básicos”.

Ahora todo depende nada más que de Milei

Por Carlos Salvador La Rosa
Alfredo Cornejo vota en las elecciones legislativas 2025

Con más respaldo a la gestión provincial

Por José Luis Toso