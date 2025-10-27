27 de octubre de 2025 - 08:25

Departamento por departamento de Mendoza: quién ganó y perdió en las elecciones 2025

Mapa interactivo. La Libertad Avanza, en alianza con Cambia Mendoza, se impuso en la provincia con casi el 54% de los votos, el mejor resultado para el oficialismo a nivel nacional.

Mapa interactivo en Mendoza: mirá quién ganó y perdió en tu departamento

Mapa interactivo en Mendoza: mirá quién ganó y perdió en tu departamento

Foto:

Los Andes
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Te presentamos un mapa interactivo de Los Andes con los resultados de las elecciones legislativas 2025 en tiempo real. Al hacer clic en Mendoza o en tu provincia, podrás conocer qué candidato ganó en tu departamento.

Leé además

Martín Kerchner, presidente provisional del Senado, fue el primer oficialista en salir a festejar que Cambia Mendoza logró la mayoría en Senadores. 

Cambia Mendoza logró la mayoría en el Senado y conservó la de Diputados

Por Sandra Conte
Milei logró pintar de violeta gran parte del mapa de Argentina

El mapa se pintó de violeta: uno por uno, los ganadores en cada provincia

Por Redacción Política

En la categoría de diputados nacionales, según los datos oficiales aportados por la Dirección Nacional Electoral, con el 99,28% de las mesas escrutadas, LLA+CM alcanza el 53,63% de los votos; mientras que Fuerza Justicialista, apenas el 25,2%.

En tercer lugar, Frente Verde cosecha 7,98%. Le siguen el Frente Libertario Demócrata, con el 5,39%; el Frente de Izquierda, con el 3,44%; Provincias Unidas - Defendamos Mendoza, 2,95%; Protectora, 1,01%; y Movimiento al Socialismo, 0,37%.

Diputados nacionales

Embed

Además, podés chequear cómo fueron los resultados en tu departamento en base a las demás categorías votadas: diputados provinciales y senadores provinciales en toda Mendoza, mientras que concejales en Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Martín, Junín, General Alvear y Malargüe.

Los otros seis departamentos (Luján de Cuyo, Maipú, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz y San Rafael) desdoblaron elecciones municipales para el 22 de febrero de 2026.

Si bien en diputados nacionales La Paz y Santa Rosa quedaron pintados en celeste para el peronismo, en los cargos provinciales y municipales toda Mendoza quedó violeta para LLA+CM.

Embed

Por último, podés ver la composición de las Cámaras de Diputados y Senadores en Mendoza, en base a los votos conseguidos según las cuatro secciones electorales.

Cámara de Diputados provincial

Embed

Senado provincial

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Donald Trump y Javier Milei en la Casa Blanca

Las felicitaciones de Trump a Milei por las elecciones: "¡Está haciendo un trabajo excelente!"

Por Redacción Política
Las empresas argentinas que cotizan en Wall Street, las primeras beneficiadas por el triunfo de LLA

Por el triunfo de Milei, las acciones argentinas en Wall Street se dispararon hasta un 35% en el premarket

Por Redacción Economía
Fue exultante el festejo de Alfredo Cornejo y Luis Petri en el búnker del oficialismo. Foto: Daniel Caballero.

Cornejo, liderazgo e intuición

Por Luis Abrego
El presidente Javier Milei destacó esta noche que La Libertad Avanza (LLA) pasará “de 37 diputados propios a 101 diputados” y “de 7 senadores a 10”, y ponderó que “hay decenas de diputados de otros partidos con los que podemos encontrar acuerdos básicos”.

Ahora todo depende nada más que de Milei

Por Carlos Salvador La Rosa