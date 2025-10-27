Departamento por departamento de Mendoza: quién ganó y perdió en las elecciones 2025

Te presentamos un mapa interactivo de Los Andes con los resultados de las elecciones legislativas 2025 en tiempo real. Al hacer clic en Mendoza o en tu provincia, podrás conocer qué candidato ganó en tu departamento.
Mapa interactivo. La Libertad Avanza, en alianza con Cambia Mendoza, se impuso en la provincia con casi el 54% de los votos, el mejor resultado para el oficialismo a nivel nacional.
En la categoría de diputados nacionales, según los datos oficiales aportados por la Dirección Nacional Electoral, con el 99,28% de las mesas escrutadas, LLA+CM alcanza el 53,63% de los votos; mientras que Fuerza Justicialista, apenas el 25,2%.
En tercer lugar, Frente Verde cosecha 7,98%. Le siguen el Frente Libertario Demócrata, con el 5,39%; el Frente de Izquierda, con el 3,44%; Provincias Unidas - Defendamos Mendoza, 2,95%; Protectora, 1,01%; y Movimiento al Socialismo, 0,37%.
Además, podés chequear cómo fueron los resultados en tu departamento en base a las demás categorías votadas: diputados provinciales y senadores provinciales en toda Mendoza, mientras que concejales en Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Martín, Junín, General Alvear y Malargüe.
Los otros seis departamentos (Luján de Cuyo, Maipú, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz y San Rafael) desdoblaron elecciones municipales para el 22 de febrero de 2026.
Si bien en diputados nacionales La Paz y Santa Rosa quedaron pintados en celeste para el peronismo, en los cargos provinciales y municipales toda Mendoza quedó violeta para LLA+CM.
Por último, podés ver la composición de las Cámaras de Diputados y Senadores en Mendoza, en base a los votos conseguidos según las cuatro secciones electorales.