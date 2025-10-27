Euforia por Milei: las acciones argentinas en Wall Street volaron hasta 50% y los bonos, al 23%

La contundente victoria de La Libertad Avanza en las elecciones de este domingo provocó una suba fuerte de las acciones locales en Wall Street con alzas de hasta el 50% y en los bonos del 23%.

En el premarket de este lunes ya había cifras alentadoras para los ADRs locales por encima del 20% en promedio. Sobre la mañana se dispararon aún más con el inicio regular de la jornada.

El sector bancario , el más golpeado durante el año por la incertidumbre política y la caída del crédito, lidera ahora las ganancias ante la expectativa del “segundo tiempo” de la era Milei. Supervielle avanza 48,6%; BBVA Argentina, 43,9%; Banco Macro, 41,7%; y Galicia, 41,7%.

Entre las energéticas, YPF trepa 35%; Pampa Energía, 31,7%; Edenor, 43,4%; y Telecom, 28,8%. También sobresalen IRSA con 33,1%; Loma Negra con 30,3%; y Mercado Libre con 4,3%.

El optimismo no se limita a las acciones. Los bonos soberanos en dólares rebotan con fuerza y suben hasta 23 %, con el Global 2035 a la cabeza.

El índice Merval, medido en dólares, escala cerca de 36%, recuperando casi toda la caída acumulada durante el año.

La expectativa del mercado ahora se concentra en el riesgo país. Tras cerrar el viernes en 1.081 puntos, los operadores anticipan una caída abrupta hasta niveles de entre 500 y 700 unidades. Según estimaciones de bancos y fondos locales, el indicador de JP Morgan se ubica en torno a las 700 unidades en la previa del inicio formal de la rueda.

A cuánto cotiza el dólar hoy

Tras el triunfo de La Libertad Avanza a nivel nacional, el dólar minorista reacciona con una fuerte baja y cotiza este lunes 27 de octubre a $1.320 para la compra y $1.370 para la venta en el Banco Nación.

Se trata de un descenso de $145 (-9,6%) respecto al cierre del viernes, cuando había repetido el récord nominal de $1.515.