27 de octubre de 2025 - 11:11

Euforia por Milei: las acciones argentinas en Wall Street volaron hasta 50% y los bonos, al 23%

El universo de ADR argentinos presentó una de las mejores sesiones en los últimos ciclos electorales. Se desplomó el dólar.

El presidente Javier Milei, durante su visita a Wall Street en 2024 (Foto: EFE)

El presidente Javier Milei, durante su visita a Wall Street en 2024 (Foto: EFE)

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Leé además

“Si el domingo ganamos, nos pelamos todos”, había dicho Santilli durante su participación en La Misa, el programa de streaming del libertario Gordo Dan.

Santilli confirmó que cumplirá su promesa y se pelará en vivo junto al Gordo Dan

Por Redacción Política
En Chile también agradecen a Milei por el triunfo electoral: Bolsa de Santiago con récord histórico y acciones al alza

En Chile también agradecen a Milei: Bolsa de Santiago con récord histórico y acciones al alza

Por Redacción Economía

En el premarket de este lunes ya había cifras alentadoras para los ADRs locales por encima del 20% en promedio. Sobre la mañana se dispararon aún más con el inicio regular de la jornada.

El sector bancario, el más golpeado durante el año por la incertidumbre política y la caída del crédito, lidera ahora las ganancias ante la expectativa del “segundo tiempo” de la era Milei. Supervielle avanza 48,6%; BBVA Argentina, 43,9%; Banco Macro, 41,7%; y Galicia, 41,7%.

Entre las energéticas, YPF trepa 35%; Pampa Energía, 31,7%; Edenor, 43,4%; y Telecom, 28,8%. También sobresalen IRSA con 33,1%; Loma Negra con 30,3%; y Mercado Libre con 4,3%.

Las empresas argentinas que cotizan en Wall Street, las primeras beneficiadas
Las empresas argentinas que cotizan en Wall Street, las primeras beneficiadas
Las empresas argentinas que cotizan en Wall Street, las primeras beneficiadas

El optimismo no se limita a las acciones. Los bonos soberanos en dólares rebotan con fuerza y suben hasta 23%, con el Global 2035 a la cabeza.

El índice Merval, medido en dólares, escala cerca de 36%, recuperando casi toda la caída acumulada durante el año.

La expectativa del mercado ahora se concentra en el riesgo país. Tras cerrar el viernes en 1.081 puntos, los operadores anticipan una caída abrupta hasta niveles de entre 500 y 700 unidades. Según estimaciones de bancos y fondos locales, el indicador de JP Morgan se ubica en torno a las 700 unidades en la previa del inicio formal de la rueda.

Embed

A cuánto cotiza el dólar hoy

Tras el triunfo de La Libertad Avanza a nivel nacional, el dólar minorista reacciona con una fuerte baja y cotiza este lunes 27 de octubre a $1.320 para la compra y $1.370 para la venta en el Banco Nación.

Se trata de un descenso de $145 (-9,6%) respecto al cierre del viernes, cuando había repetido el récord nominal de $1.515.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El presidente Javier Milei adelantó que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un paquete de reformas estructurale

Envalentonado por la victoria, Milei anticipó cómo avanzará con las profundas reformas impositiva y laboral

Por Redacción Sociedad
El triunfo de LLA en The Wall Street Journal (27/10/25)

Así reaccionó la prensa internacional al triunfo de Milei: tapa en The Wall Street Journal

Por Redacción Política
Conocé cuáles fueron los resultados en tu mesa

Elecciones 2025: conocé cómo votó tu mesa en solo tres pasos

Por Redacción Política
Mapa interactivo en Mendoza: mirá quién ganó y perdió en tu departamento

Departamento por departamento de Mendoza: quién ganó y perdió en las elecciones 2025

Por Redacción Política