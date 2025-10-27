27 de octubre de 2025 - 14:24

Desde el Air Force One, Trump volvió a elogiar a Milei: "Tuvo mucha ayuda de nosotros"

"Le di un muy fuerte respaldo", declaró el mandatario estadounidense en declaraciones a la prensa. "Fue realmente inesperado tener una victoria así", afirmó.

Trump destacó el apoyo que le dio a Milei para las elecciones y dijo que el resultado les hizo ganar mucho dinero.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Por Redacción Política
Durante una rueda de prensa a bordo del Air Force One, en el marco de su gira por Asia, Trump fue consultado por periodistas sobre el escenario político en Argentina.

“Fue una gran victoria, realmente inesperada. Quiero felicitar al vencedor, tuvo mucha ayuda de nosotros. Le di un muy fuerte respaldo”, respondió el mandatario estadounidense. Según Trump, “algunas personas pensaban que sería difícil ganar y no solo ganó, sino que ganó por una amplia diferencia”.

El mandatario norteamericano tomó el triunfo de Milei como un logro compartido y aseguró que su administración ha estado “enfocándose mucho en Sudamérica”.

“Nos estamos enfocando mucho en Sudamérica y estamos logrando una fuerte respuesta en Sudamérica. Así que, en muchos sentidos, incluyendo el hecho de que no queremos sus drogas, no queremos que las drogas entrando a nuestro país, y las consuman”, afirmó.

Trump: "ganamos mucho dinero gracias a esa elección"

En su declaración, Trump les dio "mucho crédito" por el resultado a dos funcionarios clave de su gabinete: Scott Bessent, secretario del Tesoro, y Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, quienes están participando en las negociaciones financieras y comerciales con Argentina.

Hemos ganado mucho dinero gracias a esa elección porque los bonos han subido y toda la calificación de deuda argentina ha mejorado. Esa elección generó mucho dinero para Estados Unidos”, señaló Trump.

Luego, Bessent intervino para destacar la relevancia del resultado electoral: “La gran victoria del presidente Milei va a expandir su coalición. El pueblo argentino ha hablado. Presidente Trump, ellos saben que Estados Unidos es su aliado. Gracias al presidente estamos detrás de ellos y van a poder arreglar su situación fiscal y seguir el camino. Están trabajando contra cien años de malas políticas y las van a romper gracias al apoyo de Estados Unidos”, sostuvo.

Estados Unidos considera más apoyo financiero

Trump coincidió y no descartó mayor apoyo financiero a la Argentina: “Podríamos considerarlo, sí", acotó, y el secretario del Tesoro sumó: "Creemos que el mercado se encargará de ello ahora que Milei ha superado esto. Como siempre dije, esto era un puente, y lo hemos cruzado gracias al apoyo de Trump. Los peronistas dijeron 'No fue una elección justa porque estábamos compitiendo con Donald Trump también'"

Finalmente, el mandatario remató: "Las encuestas estaban muy equivocadas, se equivocaron. Se dijo que se iba a perder y no solo se ganó, sino que se ganó por mucho".

