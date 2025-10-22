Según The Wall Street Journal, Argentina incluiría mayor acceso al uranio para EE.UU. a cambio de ayuda financiera

De acuerdo con la publicación, esta alternativa forma parte de las conversaciones que mantienen el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, en el marco de las negociaciones por la asistencia económica norteamericana.

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, y Luis Caputo, ministro de Economía argentino.

El acuerdo de apoyo financiero a la Argentina por parte del gobierno de Donald Trump incluiría facilidades para que empresas estadounidenses amplíen su acceso al uranio existente en el país, según reveló el diario The Wall Street Journal (WSJ).

El WSJ señaló que la medida se inscribe en la estrategia de Washington para reducir la influencia de China en América Latina y limitar el acceso del gigante asiático a los recursos minerales argentinos.

“Los funcionarios de la administración están tratando de contrarrestar la influencia de Beijing alentando a los líderes de la Argentina a llegar a acuerdos con empresas estadounidenses como una forma de impulsar proyectos de infraestructura e inversiones en sectores clave como las telecomunicaciones”, detalló el diario, citando fuentes con conocimiento de las conversaciones.

En esa línea, el propio Bessent afirmó recientemente que “estabilizar a la Argentina es América primero”, en referencia a la política de priorizar los intereses estratégicos de Estados Unidos.