27 de octubre de 2025 - 07:49

Las felicitaciones de Trump a Milei por las elecciones: "¡Está haciendo un trabajo excelente!"

Además del presidente de Estados Unidos, el secretario del Tesoro se sumó a los mensajes de festejo y apoyo para La Libertad Avanza.

Donald Trump y Javier Milei en la Casa Blanca

Donald Trump y Javier Milei en la Casa Blanca

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Leé además

Las empresas argentinas que cotizan en Wall Street, las primeras beneficiadas por el triunfo de LLA

Por el triunfo de Milei, las acciones argentinas en Wall Street se dispararon hasta un 35% en el premarket

Por Redacción Economía
Milei logró pintar de violeta gran parte del mapa de Argentina

El mapa se pintó de violeta: uno por uno, los ganadores en cada provincia

Por Redacción Política

“Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo excelente! El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”, resaltó Trump en sus redes sociales.

Por su parte, el Presidente le agradeció por “confiar” y dijo que es “un gran amigo de la República Argentina”.

“Gracias, presidente Donald Trump, por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina. Nuestras naciones nunca debieron dejar de ser aliadas. Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental, que logró sacar de la pobreza a más del 90% de la población mundial”, aseguró Milei en su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TrumpDailyPosts/status/1982664911277981895&partner=&hide_thread=false

De esta forma se dio el primer intercambio entre ambos mandatarios, horas después de que se confirmara la victoria de La Libertad Avanza a nivel nacional y en los principales distritos como Buenos Aires, CABA, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, entre otros.

El triunfo del oficialismo cumplió con una de las exigencias de Trump tras la última visita de Milei a Estados Unidos: tener el respaldo de las urnas.

El Tesoro de los Estados Unidos apostó fuerte a la administración libertaria y durante las últimas semanas acompañó a nivel cambiario y financiero, incluso con la compra de pesos para liberar la presión sobre el dólar, más allá de la confirmación del swap por 20.000 millones de dólares.

Embed

El mensaje de Scott Bessent para Milei

En sintonía con Trump, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, publicó en las redes: “Felicito al presidente Javier Milei por el muy exitoso resultado de La Libertad Avanza en las elecciones de medio término. El presidente Milei cuenta con un mandato renovado para impulsar el cambio”.

Argentina es un aliado fundamental en América Latina. Estos resultados dan un ejemplo claro de que la política de la administración Trump de ‘paz a través de la fortaleza económica’ está funcionando”, dijo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecScottBessent/status/1982723479217811921&partner=&hide_thread=false

“Esperamos que se sigan dando pasos hacia una mayor libertad económica que atraigan inversión privada y a generadores de empleo, trayendo prosperidad al pueblo argentino”, agregó el funcionario estadounidense.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump, la relación entre Estados Unidos y Argentina nunca fue más fuerte”, cerró.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El presidente Javier Milei destacó esta noche que La Libertad Avanza (LLA) pasará “de 37 diputados propios a 101 diputados” y “de 7 senadores a 10”, y ponderó que “hay decenas de diputados de otros partidos con los que podemos encontrar acuerdos básicos”.

Javier Milei celebró el triunfo electoral: "Hoy comienza la construcción de la Argentina grande"

Por Redacción Política
Luíz Inácio Lula da Silva y Donald Trump, este domigo en Kuala Lumpur, Malasia. 

Aranceles: Trump se reunió con Lula y afirmó que ambos buscan acuerdos "satisfactorios"

Por Redacción Mundo
El portaaviones  USS Gerald R. Ford, desplegado en el Caribe por directiva de la Administración Trump para intensificar la lucha contra el narcotráfico. 

El Pentágono anunció el despliegue del mayor portaaviones de Estados Unidos en el mar Caribe

Por Redacción Mundo
Foto archivo / ilustrativa

Trump cumplió la promesa: Estados Unidos cuadruplicó la cuota para importar carne desde Argentina

Por Redacción Economía