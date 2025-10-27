Las felicitaciones de Trump a Milei por las elecciones: "¡Está haciendo un trabajo excelente!"

El presidente de los Estados Unidos , Donald Trump , felicitó al mandatario nacional Javier Milei por la “aplastante” victoria en las elecciones legislativas de este domingo.

“Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo excelente! El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”, resaltó Trump en sus redes sociales.

Por su parte, el Presidente le agradeció por “confiar” y dijo que es “un gran amigo de la República Argentina”.

“Gracias, presidente Donald Trump, por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina. Nuestras naciones nunca debieron dejar de ser aliadas. Nuestros pueblos quieren vivir en libertad . Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental, que logró sacar de la pobreza a más del 90% de la población mundial”, aseguró Milei en su cuenta de X.

De esta forma se dio el primer intercambio entre ambos mandatarios, horas después de que se confirmara la victoria de La Libertad Avanza a nivel nacional y en los principales distritos como Buenos Aires, CABA, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, entre otros.

El triunfo del oficialismo cumplió con una de las exigencias de Trump tras la última visita de Milei a Estados Unidos: tener el respaldo de las urnas.

El Tesoro de los Estados Unidos apostó fuerte a la administración libertaria y durante las últimas semanas acompañó a nivel cambiario y financiero, incluso con la compra de pesos para liberar la presión sobre el dólar, más allá de la confirmación del swap por 20.000 millones de dólares.

El mensaje de Scott Bessent para Milei

En sintonía con Trump, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, publicó en las redes: “Felicito al presidente Javier Milei por el muy exitoso resultado de La Libertad Avanza en las elecciones de medio término. El presidente Milei cuenta con un mandato renovado para impulsar el cambio”.

“Argentina es un aliado fundamental en América Latina. Estos resultados dan un ejemplo claro de que la política de la administración Trump de ‘paz a través de la fortaleza económica’ está funcionando”, dijo.

“Esperamos que se sigan dando pasos hacia una mayor libertad económica que atraigan inversión privada y a generadores de empleo, trayendo prosperidad al pueblo argentino”, agregó el funcionario estadounidense.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump, la relación entre Estados Unidos y Argentina nunca fue más fuerte”, cerró.