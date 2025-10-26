26 de octubre de 2025 - 22:51

Javier Milei celebró el triunfo electoral: "Hoy comienza la construcción de la Argentina grande"

Desde el bunker de La Libertad Avanza en el porteño hotel Libertador, el presidente destacó la implementación de la Boleta Única Papel y aseguró: "Que lindo le queda el violeta"

El presidente Javier Milei destacó esta noche que La Libertad Avanza (LLA) pasará “de 37 diputados propios a 101 diputados” y “de 7 senadores a 10”, y ponderó que “hay decenas de diputados de otros partidos con los que podemos encontrar acuerdos básicos”.

Foto:

NA / Damián Dopacio
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Milei agradeció desde el bunker de LLA en el Hotel Libertador a los “10 millones de argentinos” que votaron a LLA en las elecciones legislativas, así como también al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y a los ministros Patricia Bullrich y Luis Petri, de Seguridad y Defensa, respectivamente, por haber aceptado desde el PRO “aunar fuerzas” junto con el ex mandatario Mauricio Macri para “terminar con el populismo”.

El mandatario ponderó la utilización de la BUP que tuvo, dijo, un debut “maravilloso” y señaló que “nunca se había podido pasar, y este sistema termina con la trampa”, destacó Milei.

Para Milei, “el país entero confirmó su vocación de cambiar de forma irreversible el destino de la patria”, y resaltó que “hemos logrado salir y hoy Argentina es reconocida en todo el mundo por lo que hemos hechos en los últimos dos años”, tras lo cual llamó a “afianzar el camino reformista”.

Muy emocionado afirmó también: “Sería un hipócrita si no diera las gracias a todos los que apoyaron las ideas de la libertad para hacer grande a la Argentina nuevamente. Que linda que está la Argentina y que lindo le queda el violeta. Hoy ha sido un día histórico. El pueblo argentino dejó atrás la decadencia y optó por el progreso. Hoy pasamos el punto bisagra. Hoy comienza la construcción de la Argentina grande”.

El mandatario destacó que con los resultados de hoy LLA pasará “de 37 diputados propios a 101 diputados” y “de 7 senadores a 20”, y ponderó que “hay decenas de diputados de otros partidos con los que podemos encontrar acuerdos básicos”.

Tras remarcar que “a partir del 10 de diciembre tendremos el Congreso más reformista de la historia argentina” y que “en muchas provincias la segunda fuerza no fue kirchnerismo sino oficialismo provincial”, invitó a “la gran mayoría de los gobernadores discutir en conjunto estos acuerdos”.

En la misma línea, la ministra de Seguridad y senadora electa por La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, convocó hoy a espacios opositores para “construir mayorías” desde el Congreso, tras celebrar el triunfo libertario en los comicios.

“Quiero decirles a aquellos que fueron parte de otras listas, pero que comparte una idea de cambio, que vamos a tener los brazos abierto en el Senado para construir las mayorías”, dijo Bullrich desde el escenario.

