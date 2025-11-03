Cobertura especial: cómo fue el show de Coti en el teatro Mendoza

Un espectáculo de comunión total. Es lo que se vivió el domingo en el teatro Mendoza, cuando Coti recaló en nuestra provincia para celebrar las dos décadas del disco "Esta mañana y otros cuentos". La sala estuvo colmada.
Un repaso exprés del pulso de la noche: el arranque estuvo bien arriba con “Mar de gente”, “Mis planes” y “Otra vez”; la coreo masiva explotó en “Andar conmigo” y “Luz de día”; hubo reversiones y lanzamientos con “Últimamente” y “Uruguay” (anunciada a 15 días del nuevo disco); la cumbia puso a la sala de pie con “El embrujo”; el momento íntimo llegó con “Tu nombre” casi "a capella"; y, en una lectura técnica, se confirmó una banda ajustada, mezcla nítida y muy buen control de dinámica.
El show abrió con “Mar de gente”, “Mis planes” y “Otra vez”: base sólida, guitarras protagonistas y la voz de Coti bien al frente, clara y sin forzar. Emocionado, presentó a Los Brillantes y recordó los 20 años del disco. El sonido se mantuvo nítido y equilibrado, sin saturaciones ni efectos de más, y las transiciones entre temas fluyeron sin tropiezos.
“Andar conmigo ” —esa balada que se hizo famosa por ser un dúo con Julieta Venegas— detonó el primer coro unánime de la noche. “Últimamente” llegó reversionada y con lanzamiento oficial en Mendoza. Y el clima viró a festejo con “El embrujo”, la canción que Coti interpreta junto a Los Palmeras: toda la sala de pie, groove marcado, cortes a tiempo y colchones de teclas al ras del beat.
Hubo espacio para el Coti de hoy: anunció “Uruguay” como lanzamiento oficial del disco que verá la luz en aproximadamente 15 días, y presentó “Octubre” y “Laberinto”, dos canciones nuevas que ratifican su sello: melodías accesibles, letras sensatas y giros armónicos efectivos. El público respondió de forma unánime: ¡aprobación total de las nuevas canciones!
“Luz de día” reafirmó el registro emotivo y “Días” abrió juego de intercambios con los fans. “El trato” tensó la cuerda emotiva con fraseo cuidado y dinámica contenida. En modo íntimo, “Tu nombre” sonó acústica y casi "a capela": silencio en sala, respiración de estribillo y ataque delicado de voz.
Una sorpresa estilística: “Te quise tanto” en clave tanguera, con acentos a contratiempo y el "timing" quirúrgico de la banda; una relectura rioplatense que suma carácter sin traicionar la línea melódica. “Para las chicas”, anunció Coti antes de “50 horas”, en un guiño directo al público femenino.
Con la sala ya entregada, encadenó "¿Dónde están, corazón?", "Lento" y "Antes que ver el sol", en crescendo sostenido. En los bises, “Color esperanza ” y “ Nada fue un error” sellaron la catarsis. Entre canciones, Coti bajó varias veces del escenario para cantar y bailar con fans: gesto de cercanía que coronó un Teatro Mendoza colmado y una organización prolija, con inicio casi en horario y desarrollo sin sobresaltos.
Artista ya consagrado y querido por el público local, se pudo observar a un Coti desenvuelto y confiado, en control de dinámica, transiciones y tiempos de show. Los Brillantes ofrecieron regularidad rítmica, texturas limpias y arreglos actualizados que dialogan con la nostalgia sin anclarla en el pasado. Resultado: un concierto que exhibe oficio y vigencia en partes iguales.
Fans, colegas y amigas/os de Coti en un Teatro Mendoza vibrante: abrazos, playlists cantadas y el ritual de volver a encontrarse con canciones que atraviesan generaciones. Mirá la galería de las imágenes.