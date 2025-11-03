Cobertura especial: cómo fue el show de Coti en el teatro Mendoza

Un espectáculo de comunión total. Es lo que se vivió el domingo en el teatro Mendoza , cuando Coti recaló en nuestra provincia para celebrar las dos décadas del disco " Esta mañana y otros cuentos ". La sala estuvo colmada.

Un repaso exprés del pulso de la noche: el arranque estuvo bien arriba con “Mar de gente”, “Mis planes” y “Otra vez” ; la coreo masiva explotó en “Andar conmigo” y “Luz de día”; hubo reversiones y lanzamientos con “Últimamente” y “Uruguay” (anunciada a 15 días del nuevo disco); la cumbia puso a la sala de pie con “El embrujo” ; el momento íntimo llegó con “Tu nombre” casi "a capella"; y, en una lectura técnica, se confirmó una banda ajustada, mezcla nítida y muy buen control de dinámica.

El show abrió con “Mar de gente” , “Mis planes” y “Otra vez” : base sólida, guitarras protagonistas y la voz de Coti bien al frente, clara y sin forzar. Emocionado, presentó a Los Brillantes y recordó los 20 años del disco. El sonido se mantuvo nítido y equilibrado, sin saturaciones ni efectos de más, y las transiciones entre temas fluyeron sin tropiezos.

“Andar conmigo ” —esa balada que se hizo famosa por ser un dúo con Julieta Venegas— detonó el primer coro unánime de la noche. “Últimamente” llegó reversionada y con lanzamiento oficial en Mendoza. Y el clima viró a festejo con “El embrujo” , la canción que Coti interpreta junto a Los Palmeras: toda la sala de pie, groove marcado, cortes a tiempo y colchones de teclas al ras del beat.

Coti, gran frontman: guiños, gestos y el coro en la palma de la mano.

Hubo espacio para el Coti de hoy: anunció “Uruguay” como lanzamiento oficial del disco que verá la luz en aproximadamente 15 días, y presentó “Octubre” y “Laberinto”, dos canciones nuevas que ratifican su sello: melodías accesibles, letras sensatas y giros armónicos efectivos. El público respondió de forma unánime: ¡aprobación total de las nuevas canciones!

Los Brillantes en modo precisión: base sólida y arreglos que sostienen el vuelo del show.

Baladas, intimidad y diálogo con la platea

“Luz de día” reafirmó el registro emotivo y “Días” abrió juego de intercambios con los fans. “El trato” tensó la cuerda emotiva con fraseo cuidado y dinámica contenida. En modo íntimo, “Tu nombre” sonó acústica y casi "a capela": silencio en sala, respiración de estribillo y ataque delicado de voz.

Una sorpresa estilística: “Te quise tanto” en clave tanguera, con acentos a contratiempo y el "timing" quirúrgico de la banda; una relectura rioplatense que suma carácter sin traicionar la línea melódica. “Para las chicas”, anunció Coti antes de “50 horas”, en un guiño directo al público femenino.

LA- COTI- Foto GRAL 6 Coro final a una sola voz: público y escenario en un mismo estribillo. Celeste Laciar/Los Andes

Clímax y bises: tríptico infalible y catarsis final

Con la sala ya entregada, encadenó "¿Dónde están, corazón?", "Lento" y "Antes que ver el sol", en crescendo sostenido. En los bises, “Color esperanza ” y “ Nada fue un error” sellaron la catarsis. Entre canciones, Coti bajó varias veces del escenario para cantar y bailar con fans: gesto de cercanía que coronó un Teatro Mendoza colmado y una organización prolija, con inicio casi en horario y desarrollo sin sobresaltos.

Lectura técnica: oficio, control y banda en punto

Artista ya consagrado y querido por el público local, se pudo observar a un Coti desenvuelto y confiado, en control de dinámica, transiciones y tiempos de show. Los Brillantes ofrecieron regularidad rítmica, texturas limpias y arreglos actualizados que dialogan con la nostalgia sin anclarla en el pasado. Resultado: un concierto que exhibe oficio y vigencia en partes iguales.

Rostros y momentos de una noche en comunión

Fans, colegas y amigas/os de Coti en un Teatro Mendoza vibrante: abrazos, playlists cantadas y el ritual de volver a encontrarse con canciones que atraviesan generaciones. Mirá la galería de las imágenes.

LA- COTI- Foto 1 Juanchi Cereda y Naba Barta, de Brava 94.9, en la previa del show. Celeste Laciar/Los Andes

LA- COTI- Foto 2 Ariel y Nadia, equipo fan: emoción a flor de piel desde la platea. Celeste Laciar/Los Andes

LA- COTI- Foto 3 Ezequiel Leitón y Agustina Villafañe, complicidad y canciones de fondo. Celeste Laciar/Los Andes

LA- COTI- Foto 4 Los hermanos Esperanza, Carina y Ernesto Giménez, playlist y tradición familiar. Celeste Laciar/Los Andes

LA- COTI- Foto 5 Silvina Lisandreli y Chicho Pantone, fans a la espera del show aniversario. Celeste Laciar/Los Andes

LA- COTI- Foto 6 Leticia, Jimena, Mariana Galisteo y Elena Balada: madre e hijas en plan perfecto. Celeste Laciar/Los Andes

LA- COTI- Foto 7

LA- COTI- Foto 8