Por qué Ricardo Montaner no estará en La Voz Argentina 2025 y el "palito" a Soledad Pastorutti

La Voz Argentina regresa este año por la pantalla de Telefe y ya trascendieron algunos de los cambios para esta nueva temporada del reality de canto. Ricardo Montaner confirmó en las últimas horas la noticia de que no formará parte del jurado , como lo hizo en las últimas ediciones, incluso con sus hijos, Mau y Ricky .

Además del conductor, que esta año no será Marley , también se modificará parte del jurado. Según informó Ángel de Brito en LAM, Lali Espósito y Soledad Pastorutt i continuarán en el programa y a ellas se sumaría Luck Ra .

Por otra parte, las autoridades de Telefe y la producción del programa buscan que el cuarto integrante sea un jurado internacional y estarían en negociaciones con Chayanne . El cantante, compositor, bailarín y actor puertorriqueño ocuparía el lugar que deja vacante Ricardo Montaner , quien se despidió del público a través de su cuenta de X (ex Twitter).

De Brito también adelantó que, en caso de que Chayanne no cierre con Telefe, la segunda opción sería Cristian Castro , quien ya trabajó como jurado en Canta Conmigo Ahora , programa que condujo Marcelo Tinelli por Eltrece.

La palabra de Ricardo Montaner que confirma su ausencia en La Voz Argentina

El cantante Ricardo Montaner, que era de los más antiguos en La Voz Argentina junto a Soledad Pastorutti, decidió dar un paso al costado y no formará parte del reality este 2025. Según explicó, la decisión de bajarse de los escenarios y de poner un freno a su carrera, también incluye no trabajar en televisión y más con un formato que lo obligaría a instalarse en el país por un tiempo, ya que vive en Miami, y no estaría dispuesto.