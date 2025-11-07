7 de noviembre de 2025 - 19:41

Un regreso inesperado: Mauro Icardi vuelve a la Argentina para reencontrarse con sus hijas

El futbolista vuelve luego de vivir momentos de alta tensión con Wanda Nara. Volverá acompañado de la China Suárez.

Mauro Icardi denunció a Wanda Nara por difusion de contenido íntimo sin consentimiento.&nbsp;

Mauro Icardi denunció a Wanda Nara por difusion de contenido íntimo sin consentimiento. 

Mauro Icardi y la China Suárez

El viaje de Mauro Icardi a la Argentina

El objetivo principal del viaje es concretar encuentros con sus hijas, luego de meses sin contacto presencial. La abogada Elba Marcovecchio confirmó en DDM que el movimiento estaba proyectado desde hace tiempo con una estructura de autorizaciones formales vinculadas a su club, el Galatasaray. Este esquema surgió ante la imposibilidad de realizar viajes breves sin planificación previa, pese a la voluntad del jugador de priorizar el vínculo con las menores.

Las palabras de Elba Marcovecchio

El contexto legal se complejiza por la disputa sobre la cuota alimentaria en conflicto desde el inicio de la separación con Wanda Nara. Su panelista y abogado César Carozza consultó si la deuda podía impedir la salida del país. La letrada explicó que no existe restricción vigente y que la resolución pertinente está apelada, por lo que el futbolista no figura en el registro de deudores alimentarios.

Señaló que la solvencia del delantero y la existencia de bienes en Argentina garantizan el cumplimiento eventual, descartando argumentos para dictar una prohibición de salida. Además, aclaró que el pedido de viaje responde únicamente a la intención de retomar el contacto directo con las niñas.

Las reuniones aún no cuentan con confirmación pública. Tatiana Schapiro preguntó si existía temor ante la posibilidad de que los encuentros vuelvan a frustrarse. Marcovecchio reconoció que se toman previsiones para evitar episodios como los registrados en la última visita, cuando intervino la policía en el Chateau Libertador y se difundieron videos que mostraron llantos de las niñas, resistencia a bajar del departamento y tensión generalizada.

Aun así, remarcó que ambas necesitan tanto a su madre como a su padre. El antecedente marcó preocupación, pero la abogada planteó que replicarlo sería desfavorable para las menores y enfatizó la predisposición de las partes para evitar nuevos conflictos.

La presencia de la China Suárez

La presencia de la China Suárez en el viaje agrega un componente mediático adicional, aunque no se encuentra involucrada en la disputa judicial. Su convivencia con Icardi en Turquía consolidó un vínculo que se desarrolló lejos del foco local. El retorno conjunto, junto a los hijos de la actriz, subraya que la nueva dinámica familiar ya está instalada. El diseño del viaje sugiere que la prioridad es garantizar un marco ordenado para los encuentros.

