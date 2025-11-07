Un regreso inesperado: Mauro Icardi vuelve a la Argentina para reencontrarse con sus hijas

Mauro Icardi y la China Suárez El viaje de Mauro Icardi a la Argentina El objetivo principal del viaje es concretar encuentros con sus hijas, luego de meses sin contacto presencial. La abogada Elba Marcovecchio confirmó en DDM que el movimiento estaba proyectado desde hace tiempo con una estructura de autorizaciones formales vinculadas a su club, el Galatasaray. Este esquema surgió ante la imposibilidad de realizar viajes breves sin planificación previa, pese a la voluntad del jugador de priorizar el vínculo con las menores.

Las palabras de Elba Marcovecchio El contexto legal se complejiza por la disputa sobre la cuota alimentaria en conflicto desde el inicio de la separación con Wanda Nara. Su panelista y abogado César Carozza consultó si la deuda podía impedir la salida del país. La letrada explicó que no existe restricción vigente y que la resolución pertinente está apelada, por lo que el futbolista no figura en el registro de deudores alimentarios.

Señaló que la solvencia del delantero y la existencia de bienes en Argentina garantizan el cumplimiento eventual, descartando argumentos para dictar una prohibición de salida. Además, aclaró que el pedido de viaje responde únicamente a la intención de retomar el contacto directo con las niñas.

Elba Marcovecchio - Archivo Elba Marcovecchio - Archivo Las reuniones aún no cuentan con confirmación pública. Tatiana Schapiro preguntó si existía temor ante la posibilidad de que los encuentros vuelvan a frustrarse. Marcovecchio reconoció que se toman previsiones para evitar episodios como los registrados en la última visita, cuando intervino la policía en el Chateau Libertador y se difundieron videos que mostraron llantos de las niñas, resistencia a bajar del departamento y tensión generalizada.