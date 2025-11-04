El mensaje de Kim Kardashian a Wanda Nara por su divorcio: "Venganza"

La triste historia detrás de "La melodía de Dios": ¿qué pasó un 4 de noviembre en la vida de Chano?

La atractiva serie danesa de suspenso que desplazó a "The Witcher" del 1° puesto en Netflix: 6 capítulos

Todo ocurrió durante una entrevista promocional de “Todo Vale”, la nueva serie de Ryan Murphy que Kardashian protagoniza. Allí, la periodista Barbie Simons la sorprendió al compararla con Wanda y acercarle un mensaje enviado especialmente desde Argentina.

En un video que Simons le mostró a la estrella de reality, la conductora de MasterChef Celebrity apareció sonriente y directa: “Soy Wanda Nara desde Argentina. Te adoro. Y como abogada que sos, quería pedirte un consejo para una mujer como yo, que se está divorciando. Es todo bastante público… vos me vas a entender ”.

La creadora de SKIMS, que en la serie interpreta a una abogada experta en divorcios, no dudó en responderle.

Con un tono empático, Kim le dedicó palabras de apoyo en medio de su proceso legal con Icardi. “Espero que encuentres la felicidad, está ahí. Sé una buena persona, mantené la cabeza baja, no busques venganza . No es la manera de vivir la vida. Solo sé justa ”, resolvió.

El fragmento circuló rápidamente en redes y medios, generando reacciones entre los seguidores de ambas celebridades.

El intercambio llamó la atención porque Kim Kardashian atravesó un proceso similar tras separarse de Kanye West, por lo que muchos interpretaron sus palabras como una guía basada en su propia experiencia.

Kim Kardashian y Kanye West. Kim Kardashian y Kanye West. gentileza

Mientras tanto, la conductora argentina continúa enfocado en sus proyectos laborales y en su familia, intentando mantener un equilibrio mientras avanza la instancia judicial en pleno divorcio con el futbolista con quien tiene dos hijas en común. La respuesta de Kim fue leída por los fans de Wanda como un apoyo internacional en un momento clave de su vida personal.