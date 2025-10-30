Mauro Icardi vuelve a enfrentar a Wanda Nara con un pedido millonario: "Más de 800 millones..."

El conflicto se centra en la exhibición pública de las hijas y en la supervisión del vínculo entre ellas y Martín Migueles, actual pareja de Nara.
Gustavo Méndez afirmó que la multa asciende a 470 millones de pesos, con una proyección de 800 millones según la abogada Lara Piro. Indicó que esos montos no se destinarían a Icardi, sino al Hospital Garrahan y al Hospital Gutiérrez. Agregó que “el abogado del Hospital Gutiérrez ya estaría trabajando para cobrar las dos primeras multas, que son de 160 millones de pesos”.
En el mismo espacio, Fernanda Callejón aportó una valoración personal afirmando: “Parece que el santo de la espada es Icardi. Wanda te banco”.
Las condiciones que presentó Icardi
Méndez detalló las condiciones que Icardi presentó la semana anterior mediante una medida cautelar, a partir de la aparición de un video donde se observó a Migueles con la mano sobre la espalda de una de las niñas. La comunicación formal sostiene: “A fin de que se ordene a la progenitora abstenerse de permitir cualquier contacto físico, caricias, o tocamiento por parte de su actual pareja/amigo el señor Martín Migueles hacia las niñas”.
Además, describe la sanción cuando se exhiba “alguna situación de las hijas con Martín Migueles” en redes: “Bajo apercibimiento de suspender el ejercicio del cuidado personal sobre las hijas menores; se haga efectivo el apercibimiento dispuesto con fecha 10/06/2025 disponiendo en consecuencia la aplicación de la multa de 100 millones de pesos”.
El periodista agregó que Icardi “redobló la apuesta”, citando otro tramo del documento: “Solicito a la Sra. Nara la prohibición de exponer públicamente a mis hijas en redes sociales o medios de comunicación con apercibimiento de aplicar una nueva multa por 500 millones de pesos”.