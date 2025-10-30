Mauro Icardi vuelve a enfrentar a Wanda Nara con un pedido millonario: "Más de 800 millones..."

El conflicto entre el futbolista y la conductora aún mantiene en vilo a su entorno familiar y profesional.

Un nuevo capítulo de la batalla mediática: Mauro Icardi arremetió contra Wanda Nara y aseguró que "voy por todo y contra todos".

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro continúa dando de qué hablar. En una transmisión de Mujeres Argentinas, Gustavo Méndez reveló que la conductora debería pagar una multa millonaria al futbolista, ya que no habría cumplido con el pacto de no mostrar a sus hijas en redes sociales.

Mauro-Icardi-1 Mauro Icardi denunció a Wanda Nara por difusion de contenido íntimo sin consentimiento. gentileza La multa que debería pagar Wanda Nara El conflicto se centra en la exhibición pública de las hijas y en la supervisión del vínculo entre ellas y Martín Migueles, actual pareja de Nara.

Gustavo Méndez afirmó que la multa asciende a 470 millones de pesos, con una proyección de 800 millones según la abogada Lara Piro. Indicó que esos montos no se destinarían a Icardi, sino al Hospital Garrahan y al Hospital Gutiérrez. Agregó que “el abogado del Hospital Gutiérrez ya estaría trabajando para cobrar las dos primeras multas, que son de 160 millones de pesos”.

wanda-nara-declaracionjpg Este año Wanda Nara denunció a Mauro Icardi por amenazarla con filtrar condenido de ella desnunda. gentileza En el mismo espacio, Fernanda Callejón aportó una valoración personal afirmando: “Parece que el santo de la espada es Icardi. Wanda te banco”.

Las condiciones que presentó Icardi Méndez detalló las condiciones que Icardi presentó la semana anterior mediante una medida cautelar, a partir de la aparición de un video donde se observó a Migueles con la mano sobre la espalda de una de las niñas. La comunicación formal sostiene: “A fin de que se ordene a la progenitora abstenerse de permitir cualquier contacto físico, caricias, o tocamiento por parte de su actual pareja/amigo el señor Martín Migueles hacia las niñas”.