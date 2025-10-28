La participante de MasterChef Celebrity que entró en pánico y estalló en insultos

Una figura de MasterChef Celebrity protagonizará un musical en un inesperado papel que hizo John Travolta

La cantante entró en pánico y terminó a los gritos en plena preparación: “Estoy colapsada”, aseguró.

Por supuesto, su reacción no pasó desapercibida y se volvió meme en rede sociales.

Para evitar el delantal negro, e ir a la jornada de eliminación, los participantes del certamen de cocina, conducido por Wanda Nara , debieron cocinar comida turca.

A La Joaqui le tocó hace Kebab: un plato con carne picada, que debe adherir a una brocheta, y que tiene su clave en el sazón, para eso debían masajear la preparación con especias. Algo que, de entrada, agotó a la artista que se quejó del dolor de bíceps por tanto amasar la preparación.

Pero eso no fue nada. Entre la masa que debía preparar y controlar la cocción, la cantante estalló. “¡Necesito ayuda!”, “¡Pásenme el oliva!” y “¡La estoy pasando mal!”, gritaba ella, mientras sus compañeros intentaban calmarla.

“Está al borde de un colapso nervioso”, comentó “Cachete” Sierra, quien la observaba desde la estación de atrás.

“¡Esto no hay forma de que se amalgame!”, protestó La Joaqui, casi al borde del ataque mientras intentaba darle consistencia a la preparación en un palo de brochet.

Con fastidio, añadió: “¡Maldita conciencia, así sin huevo es imposible que se una!”. Entre risas incómodas, terminó confesando: “Cada vez que más me esfuerzo por ganar, todo me sale peor”.

Damián Betular al rescate

Cuando parecía todo perdido apareció Damián Betular. “No, Joaqui, así no va la técnica, mi amor. Mirá: tomás el palo, la carne, y trabajás en el aire”, le explicó el jurado en vano mientras ella aseguraba que ya no había forma de que le preste atención en ese estado. Entre insultos contenidos, remató: “Estoy al borde del colapso. ¡No, la p… madre!”.

Con pocos minutos para emplatar, se resignó y procedió a armar el Kebab. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando lo presentó ante los jurados.

Cómo le fue a La Joaqui con su plato

La devolución fue sorpresivamente positiva: el jurado destacó que la cocción estaba correcta, aunque encontraron la preparación algo desprovista de sabor.

“Le faltó manipulación, un poco más de amasado, pero la salsa es una maravilla”, observó Martitegui. La reacción de Donato, que elogió su “salsa de yogur impecable”, le sacó un suspiro de alivio a la artista: “Menos mal que quedó bien… pensé que me iba a pasar con la menta”.

Más relajada después de ese comentario, La Joaqui dejó ver un costado más personal. Cuando Wanda quiso saber si era una persona tímida, lo admitió sin rodeos: “Mucho. ‘La Joaqui’ es una versión que inventé para sobrevivir en este mundo. Pero acá no me escondo detrás de ese personaje, y me cuesta”.