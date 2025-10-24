24 de octubre de 2025 - 10:18

⁠Se filtró quién será el próximo eliminado de MasterChef Celebrity

El participante viene de varios cruces con los jurados, la conductora Wanda Nara y la producción a quienes acusó de discriminarlo por su avanzada edad.

Revelaron quiéns erá el primer eliminado de MasterChef Celebrity.

Revelaron quiéns erá el primer eliminado de MasterChef Celebrity.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Mientras MasterChef Celebrity está en plenas grabaciones de los capítulos que saldrán al aire en las próximas semanas, se filtró el nombre del próximo eliminado en la gala final de este domingo. La elección no sorprendió por sus constantes cruces con la producción, los jurados y la conductora.

Según reveló el periodista Augusto “Tartu” Tartúfoli en "Pasó en América", el participante eliminado del reality culinario que conduce Wanda Nara por Telefé, sería un hombre que atraviesa momentos complicados dentro del certamen tras varios cruces con el jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis.

Molesto, el periodista reaccionó con ironía y hasta amenazó con hacer una denuncia, lo que generó un tenso intercambio con Martitegui. “Nos amenazan todos los participantes”, dijo el chef, mientras Wanda Nara intentaba calmar las aguas con humor.

Esteban Mirol denunció que lo discriminan por su edad

En su última aparición en los medios también contó que se sintió discriminado por su edad y cuestionó duramente el trato del jurado y la producción.

“A los jurados no les gusta lo que hago. Hay algo en la mirada que tienen que no coincide con la gente común, con la cocina de verdad”, afirmó el periodista, que además aseguró que dentro del programa existe edadismo: “A los más grandes nos tratan distinto. Hablan de igualdad y diversidad, pero con los que tenemos unos años más, no hay ningún tipo de consideración. Es una forma de discriminación de la que nadie habla”.

Mirol también recordó un comentario de Wanda Nara que lo molestó especialmente: “Dijo que estaban preocupados porque yo era un hombre grande. Eso es discriminación, así de simple”. Con su estilo frontal, le respondió con ironía: “Le propuse que trotáramos juntos por la reserva ecológica. Yo corro ocho kilómetros por semana, camino seis por día, tengo buen estado físico. No creo que ella aguante más de uno”.

El próximo eliminado de MasterChef Celebrity

De confirmarse la información, Esteban Mirol sería el tercer famoso en dejar el reality, tras las salidas de Jorge “Roña” Castro y Pablo Lescano, quien renunció voluntariamente días atrás.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefenoticias/status/1980348961434030567&partner=&hide_thread=false

