Georgina Barbarrosa reveló que está en pareja con un extranjero y confesó varias intimidades: "Vale todo"

La conductora comentó que está en pareja con un hombre más joven que ella. También reflexionó sobre el cambio del deseo con el paso del tiempo.

Georgina Barbarossa debió ser atendida por un grave cuadro de estrés.
Georgina Barbarossa tiene una casa en medio de las Sierras de Córdoba, que le ayuda a relajarse.

La confesión de Georgina Barbarossa

Según comentaron sus compañeros, el nuevo novio de la conductora no solo es más joven, sino también extranjero. Aunque Georgina no precisó su nacionalidad, dejó entrever que no habla español como lengua nativa y que podría ser estadounidense. Fiel a su estilo frontal, respondió a varias preguntas, pero evitó ofrecer información sobre la identidad del hombre.

¿Y ahora se alquiló un departamento o habitación de hotel? Porque si va a un departamento le va a hacer una cenita”, preguntó Pía Shaw. Sin dudar, Georgina replicó: “No les voy a decir”. Luego, Analía Franchín la sorprendió con una pregunta sobre el uso de profilácticos.

La conductora, algo incómoda, respondió con humor y advertencia: “No, eso no se pregunta. Pero siempre hay que usar porque no sabés dónde la estuvo poniendo el señor. Hay que tener cuidado”.

La conversación derivó hacia temas íntimos. Franchín le consultó si era “más conservadora o chirlera”, a lo que Georgina respondió con naturalidad: “No, chirlo no. No me gusta que me peguen. Con lo distraída que soy, me dispersa el chirlo. Después vale todo”.

Georgina Barbarossa tiene una casa en medio de las Sierras de Córdoba, que le ayuda a relajarse.

Su reflexión sobre el deseo

Entre risas, Barbarossa reflexionó sobre el paso del tiempo y el deseo: “Hay muchas cosas que cuando sos joven decís: ‘Ay, no’. Y después te das cuenta con los años de lo que te perdés”. Consultada por su rutina, admitió que no tiene intimidad entre semana: “Días de semana no hago tuki tuki, porque me tengo que acostar temprano para venir informada”.

Cuando Analía le preguntó si le molestaría que su pareja se riera durante el acto, respondió sin reparos: “No, ¿por qué? ¿Por qué no se puede reír el otro?”. Sobre la posibilidad de mostrarse públicamente con su nuevo compañero, fue tajante: “No me importa nada. Y se la pierden. No solamente la gente grande”.

Finalmente, al ser consultada sobre si le gusta besar con lengua, Georgina reafirmó su carácter espontáneo: “Sí, claro, me encanta. Es cuando se me cante”.

