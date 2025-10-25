Ana, la hermana de Lowrdez, rompió el silencio tras el calvario que vivió la cantante

Luego de que Lourdes Fernández , popularmente conocida como Lowrdez de Bandana fuese localizada en el departamento de su ex pareja, Leandro García Gómez , Ana, su hermana, rompió el silencio un duro comunicado en redes sociales donde realizó una serie de graves acusaciones.

Qué encontró la policía en el departamento donde estaba Lowrdez

El primer mensaje publicado por la hermana de la artista era un texto en contra de la violencia de género en el cual indicaba: " Si te insulta, si te grita, si se ríe de vos, si te controla, si te humilla, si no respeta tu intimidad, si te pega, estás sufriendo violencia “.

Sin embargo, el poco tiempo la mujer realizó una segunda publicación , en donde denunciaba una desagradable situación que vivió su hermana poco tiempo después de que fuese encontrada por la policía y llevada hasta el hospital.

La hermana de la cantante de Bandana rompió el silencio.

De acuerdo a lo que explicó: " INDIGNADA. En un momento de supuesto profesionalismo e investigación, un maleducado pidiéndole un autógrafo , espero que reflexionen sobre las actitudes frente a gente que necesita ayuda, no un cholulo que porque es famosos, no actúan con profesionalismo ”.

Tal comentario surgía de uno de los videos de la mediática hablando por videollamada , en donde decía que se encontraba bien , las autoridades le comentaron que guardara el número ante cualquier eventualidad, y un momento después se escucha a una persona pedirle un autógrafo.

Qué dice el informe médico de Lowrdez

Lourdes Fernández fue dada de alta durante la madrugada del viernes, acompañada por una amiga. La exintegrante de Bandana permaneció internada luego de haber sido encontrada en una situación de vulnerabilidad en la vivienda de su expareja.

Lowrdez La hermana de la cantante de Bandana rompió el silencio. web

"La cantante refiere consumo de cocaína y alcohol, aunque el análisis de alcoholemia dio negativo y el resultado de test de la droga va a estar disponible más adelante", revelaron en Lape Club Social Informativo.

En cuanto a su estado físico, Cora Debarbieri sumó: "Ingresó con dolor de garganta y se le indicó antibiótico". Finalmente, la panelista aclaró que "no figura que haya estado golpeada ni se le detectaron lesiones visibles", brindando algo de tranquilidad.