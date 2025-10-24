"No le creo nada a mi hija": el duro relato de la mamá de Lowrdez sobre la salud de la cantante

Mabel López , la madre de Lourdes Fernández -conocida como Lowrdez y exintegrante del grupo Bandana - habló públicamente sobre la delicada situación que atravesó su hija en los últimos días. En una entrevista con Intrusos (América), la mujer relató cómo vivió las horas previas y posteriores a la aparición de la cantante.

Lowrdez Fernández recibió el alta médica tras el allanamiento a la casa de su pareja: los detalles del parte

La artista fue rescatada por la Policía el jueves por la noche tras permanecer 19 días sin contacto con su familia . Y, durante la nota, su madre reconoció que la relación con su hija atraviesa un momento complejo y expresó su desconfianza sobre la versión que Lourdes dio acerca de lo ocurrido.

“ No le creo nada a mi hija porque sé como viene la mano”, afirmó al explicar que la joven se niega a denunciar a su expareja, Leandro García Gómez , con quien fue encontrada.

También aseguró que su hija está enojada con ella por haber hecho la denuncia que permitió localizarla. “Si ella no me quiere ver, pero está bien, no me importa”, dijo con firmeza. Según detalló, la artista se encuentra actualmente en la casa de una amiga y acompañada por personas cercanas.

Durante la entrevista, la madre se refirió además a la importancia de comprender los cuadros de salud mental y el impacto que tienen en las familias. “Las enfermedades mentales son las peores porque se ven a través de las acciones, pero no les podés sacar una radiografía, no les podés sacar una tomografía”, explicó.

Embed - POR PRIMERA VEZ HABLA LA MAMÁ DE LOURDES CON "INTRUSOS": "Traté de prepararme para lo peor"

López reflexionó sobre el modo en que se acompañan estos procesos: “Las personas que acompañan siempre esperan una respuesta racional, pero es una respuesta que nunca va a llegar. Entonces, hay que aprender a no esperar la respuesta que uno quiere, sino la respuesta que el otro puede dar. Ahí bajan los niveles de tensión”.

Consultada sobre si planeaba acercarse al lugar donde está su hija, respondió: “No, porque respeto sus tiempos, respeto sus sentimientos. Ella ahora está en una realidad emocional con esa realidad y nadie le puede decir ‘Ay, no sientas eso’. El sentimiento está, sea bueno o malo. El que alucina piensa que lo que ve es real”.

mamá de Lowrdez.j

Al hablar sobre la detención de García Gómez, agregó: “Ayer me conmovió verlo con esposas. Es un hombre que es inteligente, ingeniero. Yo pensaba, ‘qué vida desperdiciada’. No creo que nadie elija ser psicópata”.

Finalmente, reflexionó sobre el rol de la empatía: “El enfermo mental no elige ser enfermo mental, como aquel que no elige tener un cáncer. Hay que tener una mirada más misericordiosa y empezar a preguntarse, bueno, ¿qué pasó?”.