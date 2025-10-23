La familia de Lowrdez de Bandana duda del video y asegura que "sigue sin aparecer"

Continúa la incertidumbre por el paradero de Lourdes Fernández , conocida artísticamente como Lowrdez , una de las exintegrantes del grupo musical Bandana . Su abogado y representante legal de la madre de la cantante aseguró que “sigue sin aparecer” y consideró que el video publicado en las redes “no es real” .

Yamil Castro Bianchi dialogó con Noticias Argentinas y resaltó que “no tienen acceso a la causa” luego de radicar la denuncia: “Después se dispusieron medidas y sé que se están haciendo otras” .

El letrado reiteró que la artista de 44 años “todavía no apareció, la familia no sabe cómo ni dónde está” , motivo por el que “hay una gran preocupación”. En este sentido, manifestó que la filmación publicada en una historia de Instagram “no” es verídica a raíz de que ocurrió ese hecho en otras ocasiones.

“Hasta que ella no aparezca ante alguna autoridad o un profesional de la salud, y nos diga que está bien, sin que nadie le esté diciendo lo que tiene que decir, no vamos a estar tranquilos”, añadió.

El representante legal de la madre de Lowrdez consideró que “es muy raro todo” y cree que “la escondieron porque está golpeada” .

El video de Lowrdez Fernández que levanta sospecha

Tras la denuncia de la mamá de Lowrdez Fernández sobre la desaparición en el que dijo no tiene contacto con ella desde el 4 de octubre, la cantante subió un video en su cuenta de Instagram donde expresó estar "perfecta".

“Chicos, me acabo de levantar. Estoy con gripe desde el lunes. No puedo creerlo, esto es terrible”, detalló esta mañana con voz ronca y poco entendible luego de que su madre, Mabel López, enviara el mail a la Comisaría Vecinal 15B a través de la Oficina Central Receptora de Denuncias dependiente del Ministerio Público Fiscal. "Gracias por ocuparse de mí, estoy bien", cerró.