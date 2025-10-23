23 de octubre de 2025 - 08:37

Denunciaron la desaparición de Lowrdez de Bandana y hay preocupación: su madre confirmó que no la ve desde hace 20 días

Mabel López detalló que no tiene contacto con su hija desde el 4 de octubre. Sin embargo, la cantante tiene activas sus redes sociales.

La mamá de Lowrdez denunció que su hija está desaparecida y no tiene contacto desde el 4 de octubre.

La mamá de Lowrdez denunció que su hija está desaparecida y no tiene contacto desde el 4 de octubre.

Lowrdez Fernández.

Los Andes | Redacción Espectáculos
A través de un mail, la mamá de Lowrdez Fernández, exintegrante de Bandana, denunció ayer por la noche la desaparición de su hija, con quien no tiene contacto desde el 4 de octubre y no sabe su paradero.

Según informó Noticias Argantinas, la Comisaría Vecinal 14B recibió la denuncia formal sobre la desaparición, sin embargo, la cantante sigue activa en sus redes sociales. El mail que envió Mabel López proviene de la Oficina Central Receptora de Denuncias dependiente del Ministerio Público Fiscal.

Tras la notificación personal policial se presentó en el domicilio de la cantante y tras llamar a puerta atendió García Gómez, quien reaccionó de forma agresiva e incluso grabó el operativo. Ya dentro de la vivienda, el hombre dijo que Lowrdez ya no vive en la casa ni son pareja.

Lowrdez Leandro García Gómez
Lowrdez junto a su pareja Leandro García Gómez. Foto: archivo.

Finalmente, expresó que si querían revisar la casa solo lo iban a lograr con la orden de un juez. Ante este escenario, se dispuso implantar una consigna policial en el lugar.

