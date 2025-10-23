Lowrdez de Bandana habló con la Policía pero no quiere decir dónde está: "Estoy re bien"

La cantante Lourdes Fernández , también "Lowrdez" e integrante de Bandana , estuvo en comunicación con el área de Búsquedas de Personas de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Este hecho se registró luego de conocerse la denuncia de su madre, al desconocer el paradero de su hija , lo que sigue siendo incierto.

Lissa Vera se descompensó tras hacer la denuncia contra el exnovio de Lowrdez: "La prefiero enojada y viva"

La familia de Lowrdez de Bandana duda del video y asegura que "sigue sin aparecer"

De esta manera surgió un nuevo video de la artista, ya que se grabó parte de una de las videollamadas que las autoridades mantuvieron con la artista. “Con esto se van a dar cuenta de que estoy re bien” , señaló en las últimas horas " Lowrdez ".

“Ella se comunicó. No quiere decir dónde está, pero quiere dar tranquilidad” , detallaron las fuentes del caso a Infobae. Aunque la cantante se mantiene aislada, la Policía de la Ciudad sigue en contacto permanente con ella.

PRUEBA DE VIDA: la policía de la ciudad acaba de hablar en vivo con Lowrdez según #AmericaNoticias . No quiere decir dónde está, pero dice que está bien. La mujer policía quedó en contacto, ella le dijo ya te agendo, y el otro oficial remata: "Bueno, queremos tu autógrafo". pic.twitter.com/hOMEPxa7Zz

En el nuevo video que trascendió se escucha decir a la cantante que no sabía a quién llamar . Acto seguido, la oficial que le hace de interlocutora le aseguró que ahora ya tiene su número de teléfono.

Este jueves, la madre de la cantante denunció que desde el 4 de octubre desconocía el paradero y el estado de salud de su hija . Además expresó su temor por la integridad física, psíquica y emocional de la joven.

Cabe recordar que, el pasado 1 de octubre, la Policía estuvo en el departamento de Palermo que la cantante compartía con su pareja, Leandro Esteban García Gómez (47), luego de que una vecina denunciara una feroz pelea. Cuando los agentes arribaron al departamento, ambos admitieron que habían mantenido una discusión verbal momentos antes y a la cantante se la vio en buen estado de salud.

Embed Con un chupetín en la boca, la ex-pareja de Lowrdez dio sus primeras declaraciones: “no me preocupa Lourdes, me preocupan otras cosas, estuvieron toda la mañana distrayendo con este tema” pic.twitter.com/HRKVJsw9wP — emi (@eeemiliano) October 23, 2025

En ese momento, ante los antecedes de conflictos previos por violencia de género, la Unidad Fiscal de Flagrancia porteña Norte resolvió que García Gómez debía retirarse del domicilio durante una noche. La medida fue cumplida sin incidentes por la pareja de la artista.

Fernández y García Gómez comenzaron a salir hace cinco años. Sin embargo, durante su relación se dieron varios episodios de maltrato que la misma cantante mostró en sus redes sociales. Por ejemplo, en 2022 la artista presentó la primera denuncia contra él por lesiones leves.

Al respecto, Fernández publicó un video en su cuenta de Instagram con su cara golpeada y relató lo que había ocurrió: “Todos en el edificio escucharon. Según él, gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa, DENUNCIEN, no tengan miedo”.

Embed Lowrdez en IG ahora.

Cómo se corta el video… es todo muy raro pic.twitter.com/zwDeva9C3R — SQP (@SQP_oficial) October 23, 2025

Luego, Lourdes y García Gómez volvieron a tener vínculo después de esa denuncia. En 2023, otro hecho de violencia llevó a la cantante de Bandana a radicar una nueva presentación judicial contra su pareja.

La denuncia

Tras la denuncia de las últimas horas de la madre de la cantante que llegó a la Justicia, y ante la gravedad los hechos que se mencionaron, un fiscal solicitó una serie de medidas urgentes. Entre ellas, la instrucción del sumario correspondiente contra García Gómez y la toma de declaraciones testimoniales al productor, representante y compañeras del grupo musical de la víctima, con el objetivo de esclarecer su paradero y los hechos denunciados.

Embed Lissa Vera sobre Lowrdez: “la prefiero ofendida y viva que contenta y muerta” pic.twitter.com/ewPqm2v7hX — emi (@eeemiliano) October 23, 2025

Además, se requirió copias del legajo originado ante la Oficina de Violencia Doméstica por la denuncia presentada por la madre de Lourdes, así como de denuncias anteriores que la propia cantante hubiera realizado contra el imputado. El requerimiento fiscal también contempla que, de configurarse el estado de sospecha previsto, se reciba declaración indagatoria a García Gómez.

En ese marco, en esta jornada el hombre cuestionado abrió las puertas del departamento a la Policía para que revisen su casa, pero la cantante no estaba allí. Por otra parte, Lissa, otra integrante de Bandana, también se presentó como denunciante ante la desaparición de su colega.

Durante la investigación se publicó el primer video de Lourdes, donde aseguraba: "Chicos, me acabo de levantar... Estoy con gripe desde el lunes. Dios, no puedo creerlo. Esto es terrible". En la última hora, en la cuenta oficial de Instagram de "Lowrdez" se publicó la fecha que Bandana tiene programa para noviembre.