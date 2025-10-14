14 de octubre de 2025 - 21:19

Insólito: Georgina Barbarossa reveló que tiene planeada su muerte y generó una enorme conmoción

La actriz confesó que ya tiene organizado cómo desea que sea el día de su fallecimiento.

Georgina Barbarossa: "Es mi homenaje a Niní Marshall"

La charla entre Georgina y Yanina Latorre

El intercambio comenzó cuando Latorre reconoció haber pensado en la fragilidad de la existencia y admitió sentir temor ante la idea de morir. “No me agarró la paranoia de ‘me voy a morir de covid’. ¿Tenés miedo a la enfermedad o a la muerte?”, le preguntó Barbarossa, abriendo la charla. Con serenidad, la panelista de LAM respondió: “A la muerte, sí, mucho. Pánico, terror. No me gusta pensar en eso. Es de las pocas cosas que me angustia. Pensar que somos finitos, que dejamos de existir”.

La conductora profundizó en el tema y quiso saber si su invitada tenía algún tipo de fe o creencia espiritual. Latorre aclaró: “Soy de rezar, soy de colegio de monjas, tengo fe, voy todos los años al rebe, le escribo una carta. Creo en algo, creo en Dios y sé que pedís y te otorga. Creo que hay que agradecer”.

Sin embargo, marcó un límite entre su fe y las manifestaciones emocionales hacia los fallecidos: “A papá no le hablo. Esa fue mi hermana que en Facebook le manda mensajitos. Esas cosas no hago. Tengo humor para la muerte. Sé reírme de la muerte de papá, pero no con mi muerte”.

Georgina Barbarossa
Georgina Barbarossa tiene una casa en medio de las Sierras de Córdoba, que le ayuda a relajarse.

El plan sobre su muerte

En ese punto, Barbarossa reveló que, al igual que su colega Soledad Silveyra, ya tiene planificado cómo quiere que sea su despedida: “Solita tiene toda la muerte organizada. Yo también tengo todo organizado”. Ante la sorpresa de Latorre, detalló su deseo: “Quiero que se caguen de risa, que pongan música. Que la gente que quiero haga eso”.

Latorre, por su parte, tomó distancia de esa visión y fue tajante: “Ay, yo no quiero pensar en eso. Igual, no te vas a enterar. No, yo quiero que me lloren. No voy a dejar ninguna herencia”.

Días antes, Barbarossa había mostrado su costado más sensible tras enterarse de la muerte de una figura a la que admiraba profundamente: Diane Keaton. En sus redes sociales, la actriz y conductora compartió un video de la artista estadounidense bailando al aire libre, junto a un mensaje en el que destacó su espíritu libre y su forma de celebrar la vida hasta el final.

