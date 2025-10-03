Pone en riesgo su patrimonio: la grave denuncia millonaria contra Wanda Nara en Uruguay

La conductora recibió una denuncia por incumplimiento de contrato por parte de una plataforma para adultos.

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que se conociera una denuncia por incumplimiento de contrato vinculada a la plataforma de contenido para adultos en la que había lanzado su perfil. El acuerdo establecía que la empresaria recibiría el 80% de lo recaudado hasta alcanzar un objetivo de 5 millones de dólares.

Wanda Nara Wanda Nara habló sobre su enfermedad en una entrevista con Grego Rossello. Web Los detalles de la cláusula El panelista detalló que la cláusula más importante incluía exclusividad absoluta: Nara no podía compartir material audiovisual en ninguna otra plataforma similar. Además, el contrato contemplaba una multa de 10 mil dólares diarios por cada día de incumplimiento en caso de difundir su contenido fuera del sitio pactado.

Embed WANDA NARA: DENUNCIA MILLONARIA Y ESCÁNDALO TOTAL



Cc #ALaTarde @JotaxTV pic.twitter.com/81jpFUg0Uq — América TV (@AmericaTV) October 3, 2025 La ruptura del vínculo derivó en escándalo. Desde el entorno de la conductora aseguran que decidió rescindir de manera unilateral el contrato por supuestos incumplimientos de pago. Sin embargo, la empresa sostiene otra versión: afirman que ya habían hecho una transferencia millonaria a una cuenta en Italia, a pedido de Wanda, quien habría preferido recibir el dinero allí por cuestiones impositivas. El choque de versiones dejó en el aire un nuevo frente judicial para la mediática.

Wanda Nara Wanda Nara mostró su nuevo camarín para las grabaciones de MasterChef Celebrity. Web El festejo de Mauro Icardi Mientras tanto, en paralelo a este conflicto contractual, Mauro Icardi volvió a encender la disputa mediática con su exesposa. En medio de su separación, el futbolista celebró en redes sociales el archivo de una causa penal que le habían iniciado Nara y Maxi López.

Con una imagen de una carpeta que llevaba la inscripción “Causa penal. Archivado”, Icardi escribió: “Me dicen por cucaracha que la causa fue archivada. ¿Les sorprende? A mí no. Otro invento, otra mentira, otra falsa denuncia”.