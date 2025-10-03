3 de octubre de 2025 - 21:48

Pone en riesgo su patrimonio: la grave denuncia millonaria contra Wanda Nara en Uruguay

La conductora recibió una denuncia por incumplimiento de contrato por parte de una plataforma para adultos.

Wanda Nara mostró los recuerdos de su relación con Maxi López.

Wanda Nara mostró los recuerdos de su relación con Maxi López.

Foto:

Instagram
Por Redacción Espectáculos

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que se conociera una denuncia por incumplimiento de contrato vinculada a la plataforma de contenido para adultos en la que había lanzado su perfil. El acuerdo establecía que la empresaria recibiría el 80% de lo recaudado hasta alcanzar un objetivo de 5 millones de dólares.

Leé además

asi fue la previa de los martin fierro 2025: susana gimenez, pampita, wanda nara y la confesion de evangelina anderson

Así fue la previa de los Martín Fierro 2025: Susana Giménez, Pampita, Wanda Nara y la confesión de Evangelina Anderson

Por Redacción
que fuerte la imagen: el look de wanda nara en los martin fierro 2025 inspirado en los anos 50

"Qué fuerte la imagen": el look de Wanda Nara en los Martín Fierro 2025 inspirado en los años 50

Por Redacción Espectáculos
Wanda Nara
Wanda Nara habló sobre su enfermedad en una entrevista con Grego Rossello.

Wanda Nara habló sobre su enfermedad en una entrevista con Grego Rossello.

Los detalles de la cláusula

El panelista detalló que la cláusula más importante incluía exclusividad absoluta: Nara no podía compartir material audiovisual en ninguna otra plataforma similar. Además, el contrato contemplaba una multa de 10 mil dólares diarios por cada día de incumplimiento en caso de difundir su contenido fuera del sitio pactado.

Embed

La ruptura del vínculo derivó en escándalo. Desde el entorno de la conductora aseguran que decidió rescindir de manera unilateral el contrato por supuestos incumplimientos de pago. Sin embargo, la empresa sostiene otra versión: afirman que ya habían hecho una transferencia millonaria a una cuenta en Italia, a pedido de Wanda, quien habría preferido recibir el dinero allí por cuestiones impositivas. El choque de versiones dejó en el aire un nuevo frente judicial para la mediática.

Wanda Nara
Wanda Nara mostr&oacute; su nuevo camar&iacute;n para las grabaciones de MasterChef Celebrity.

Wanda Nara mostró su nuevo camarín para las grabaciones de MasterChef Celebrity.

El festejo de Mauro Icardi

Mientras tanto, en paralelo a este conflicto contractual, Mauro Icardi volvió a encender la disputa mediática con su exesposa. En medio de su separación, el futbolista celebró en redes sociales el archivo de una causa penal que le habían iniciado Nara y Maxi López.

Con una imagen de una carpeta que llevaba la inscripción “Causa penal. Archivado”, Icardi escribió: “Me dicen por cucaracha que la causa fue archivada. ¿Les sorprende? A mí no. Otro invento, otra mentira, otra falsa denuncia”.

Lejos de frenar ahí, lanzó un descargo más fuerte: “Lo único que espero es que no sigan usando a 5 menores porque el daño es irreparable. Se siguen cayendo las caretas poco a poco”, en alusión a las hijas que comparte con Wanda y a los tres hijos que ella tuvo junto a Maxi López.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

nunca me visto para encajar: wanda nara enfrento las criticas por su vestido a lunares, panuelo y anteojos

"Nunca me visto para encajar": Wanda Nara enfrentó las críticas por su vestido a lunares, pañuelo y anteojos

Por Redacción Espectáculos
Continúa la polémica que vincula a la actriz Florencia Pena con el expresidente Alberto Fernández.

Florencia Peña es amenazada por un troll libertario que quiere difundir un video íntimo junto a Alberto Fernández

Por Redacción Espectáculos
Una adolescente falleció tras someterse a una cirugía estética que le regaló su padrastro

Tenía 14 años y falleció tras someterse a una cirugía estética que le regaló su padrastro

Por Redacción Mundo
El comediante estrena su segundo especial para Netflix: Soy Rada: Serendipia.

Agustín "Soy Rada" Aristarán enfrenta una demanda por plagio debido a su show en Netflix

Por Redacción Espectáculos