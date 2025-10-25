25 de octubre de 2025 - 09:51

Así luce actualmente Aitana, la hija mayor de Rocío Guirao Díaz: casi un calco de la modelo

Aitana Paladini tiene16 años y en redes sociales no han dejado de compararla con su mamá cuándo tenía esa edad.

La hija de Rocío Guirao Díaz tiene 16 años y es idéntica a la modelo.

La hija de Rocío Guirao Díaz tiene 16 años y es idéntica a la modelo.

Foto:

Instagram
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Leé además

La hija de Mariana Fabbiani fue parte de una fiesta que terminó en descontrol.

Mariana Fabbiani en shock por el comportamiento de su hija

Por Agustín Zamora
Una turista compartió un vide donde relata su experiencia en Buenos Aires y destacá la ciudad por su grastonomía, lugares y principalmente por la calidez de la gente. 

"Nunca debí ir a Buenos Aires": la sorpresa de una turista peruana en su primera visita a Argentina

Por Redacción
Aitana Paladini
La hija de Rocío Guirao Díaz tiene 16 años y es idéntica a la modelo.

La hija de Rocío Guirao Díaz tiene 16 años y es idéntica a la modelo.

La dedicatoria de Rocío Guirao Díaz a su hija

“Felices 16. No sé en qué momento creciste tanto. Hace dos minutos te estaba haciendo las trencitas para ir al jardín y ahora te veo en los escenarios, bailando como si el mundo se detuviera para mirarte. Y sí, el mundo se detiene porque tenés eso, una luz que atrapa y emociona”.

Lejos de quedarse en una postal, la modelo le habló desde el corazón a su hija, dándole un consejo de esos que quedan grabados para siempre: “Hoy cumplís 16 y sé que se vienen cosas enormes. Pero no te olvides nunca de que no tenés que apurarte. Bailá, equivocáte, reíte, llorá, y volvé a empezar todas las veces que quieras. Viví con ganas, con confianza y con libertad”.

Rocío Guirao Díaz
La hija de Rocío Guirao Díaz tiene 16 años y es idéntica a la modelo.

La hija de Rocío Guirao Díaz tiene 16 años y es idéntica a la modelo.

Aitana Paladini
La hija de Rocío Guirao Díaz tiene 16 años y es idéntica a la modelo.

La hija de Rocío Guirao Díaz tiene 16 años y es idéntica a la modelo.

Aitana Paladini
La hija de Rocío Guirao Díaz tiene 16 años y es idéntica a la modelo.

La hija de Rocío Guirao Díaz tiene 16 años y es idéntica a la modelo.

La carta de Rocío cerró con una promesa de amor incondicional, simple pero inmensa: Y aunque estés creciendo y cada vez más cerca de volar sola, acá tenés a mami siempre lista para abrazarte, festejarte y escucharte. Te amo con el alma. Sos un regalo que la vida me dio y todavía no termino de entender cómo tuve tanta suerte”.

Una dedicatoria sincera, de madre a hija y con un amor tan sincero como inmenso. Sin poses ni artificios, dejando a todos los seguidores con una sonrisa y alguna que otra lágrima al borde de los ojos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Leo García vuelve a Mendoza tras varios años de ausencia en los escenarios locales.

Leo García en Mendoza: "Hay que asumir la edad para poner en práctica la maestría de vivir"

Por Carina Bruzzone
La hermana de la cantante de Bandana rompió el silencio.

Ana, la hermana de Lowrdez, rompió el silencio tras el calvario que vivió la cantante

Por Agustín Zamora
gondwana y la skandalosa: fiesta del reggae y el ska en mendoza

Gondwana y La Skandalosa: fiesta del reggae y el ska en Mendoza

Por Ariel Búmbalo
jimena baron se reencontro con su hijo en disney y su reaccion emociono a todos sus fanaticos

Jimena Barón se reencontró con su hijo en Disney y su reacción emocióno a todos sus fanáticos

Por Redacción Espectáculos