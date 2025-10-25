Así luce actualmente Aitana, la hija mayor de Rocío Guirao Díaz: casi un calco de la modelo

Aitana Paladini tiene16 años y en redes sociales no han dejado de compararla con su mamá cuándo tenía esa edad.

Los años pasan volando, y así como en un abrir y cerrar de ojos los hijos dejan los dibujos y los juegos, un día llegan a la adolescencia y nada es igual. Eso mismo le pasó a Rocío Guirao Díaz, que en junio celebró el cumpleaños 16 de Aitana, su hija mayor, fruto de su relación con Nicolás Paladini.

Como era de esperarse, la modelo de 41 años, que se derrite por sus tres hijos, le dedicó un tierno posteo a su hija y dejó a la vista que la joven es identica a ella.

Aitana Paladini La hija de Rocío Guirao Díaz tiene 16 años y es idéntica a la modelo. web La dedicatoria de Rocío Guirao Díaz a su hija “Felices 16. No sé en qué momento creciste tanto. Hace dos minutos te estaba haciendo las trencitas para ir al jardín y ahora te veo en los escenarios, bailando como si el mundo se detuviera para mirarte. Y sí, el mundo se detiene porque tenés eso, una luz que atrapa y emociona”.

Lejos de quedarse en una postal, la modelo le habló desde el corazón a su hija, dándole un consejo de esos que quedan grabados para siempre: “Hoy cumplís 16 y sé que se vienen cosas enormes. Pero no te olvides nunca de que no tenés que apurarte. Bailá, equivocáte, reíte, llorá, y volvé a empezar todas las veces que quieras. Viví con ganas, con confianza y con libertad”.

Rocío Guirao Díaz La hija de Rocío Guirao Díaz tiene 16 años y es idéntica a la modelo. Instagram Aitana Paladini La hija de Rocío Guirao Díaz tiene 16 años y es idéntica a la modelo. Instagram Aitana Paladini La hija de Rocío Guirao Díaz tiene 16 años y es idéntica a la modelo. Instagram La carta de Rocío cerró con una promesa de amor incondicional, simple pero inmensa: “Y aunque estés creciendo y cada vez más cerca de volar sola, acá tenés a mami siempre lista para abrazarte, festejarte y escucharte. Te amo con el alma. Sos un regalo que la vida me dio y todavía no termino de entender cómo tuve tanta suerte”.