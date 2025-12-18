En prisión, Morena Rial eligió una nueva vida que sorprendió a todos: consiguió trabajo

La influencer se encuentra detenida tras quedar involucrada en un supuesto robo en una vivienda de la localidad bonaerense de Villa Adelina. Recientemente, su abogado dio un paso al costado en su caso.

Morena Rial atraviesa una etapa de vida nueva, pero totalmente impensada desde su detención en la Unidad 51 de Magdalena, donde en las últimas horas se conoció que comenzó a trabajar dentro del establecimiento penitenciario, en medio de su situación judicial y tras el rechazo del pedido de prisión domiciliaria presentado por su defensa.

La novedad se dio a conocer días después de que Alejandro Cipolla, abogado y amigo cercano de la hija de Jorge Ríal, anunciara su decisión de apartarse del caso. El letrado había acompañado a la mediática durante todo el proceso desde su detención, según indicó Noticias Argentinas. Cabe destacar que recientemente el fiscal del caso busca que la inlguencer vaya a juicio oral.

Morena Rial Morena Rial. web Las novedades sobre la nueva vida cotidiana de Morena Ríal en la cárcel fueron reveladas por el periodista Guido Záffora en el programa DDM. Allí detalló que la joven comenzó a desempeñarse en el área de admisión del penal, realizando tareas administrativas. "Arrancó a trabajar en la prisión de Magdalena en admisión, es administrativa, el horario que hace es de 8 a 14 y de 15 a 18 horas”, reveló.

Entre otras de las situaciones que trascendieron en las últimas semanas, Yanina Latorre informó que la mediática habría enviado su casting para participar de la nueva edición de Gran Hermano, “Generación Dorada”. Sin embargo, ella negó la información.

El fiscal quiere que la influencer vaya a juicio oral por presunto robo El fiscal de San Isidro, Patricio Ferrari, solicitó este martes que la causa sea enviada a juicio oral y público. La presentación fue confirmada por fuentes judiciales vinculadas al expediente.