"Nunca debí ir a Buenos Aires": la sorpresa de una turista peruana en su primera visita a Argentina

A través de TikTok compartió su positiva experiencia en la capital argentina y gratitud con las personas.

Una turista compartió un vide donde relata su experiencia en Buenos Aires y destacá la ciudad por su grastonomía, lugares y principalmente por la calidez de la gente. 

"Nunca debí ir a Buenos Aires" el la frase gancho con la que comienza el video de de TikTok de Consuelo, joven turista peruana. La usuaria conocida en redes como @RumbosConConsue, compartió su experiencia en la capital argentina, la cual la sorprendió de una manera muy positiva y destacó la calidez de las personas.

Aunque Consuelo no tená planeado visitar la ciudad, fue su hermana quien la convenció, una desición que ella tomó “endeudada pero feliz”, según exclamó.

@rumbosconconsue Así es la gente en #buenosaires #rumbosconconsue Si ya has visitado esta bella ciudad, entenderás que la gente es de lo primero que te enganchas. Los argentinos en general son gente tan linda que nunca se olvida Mira el video completo en YouTube (link en la bio) #argentina #argentinatiktok #buenosairesargentina sonido original - RumbosConConsue

La calidez de la gente en Argentina

Consuelo relata que, desde el momento en que aterrizó y tomo un Uber con destino a su Airbnb, se sintió sorprendida por el buen trato del chofer. Aunque al principio pensaron que era solo amabilidad por ser turistas, se maravilaron ante la cordialidad del hombre, quien les dió “un tour gratis”, remendó destinos y aconsejó sobre qué lugares evitar para no gastar dinero sin sentido. “Nos daba los reales tips” comentó la usuaria.

Una vez que llegaron a su hospedaje, el conserje mantuvo la misma linea de amabilidad y fue de gran ayuda. Al preguntar por un destino, el sujeto les eneño un mapa y les dio indicaciones de “lo mejor de Buenos Aires”. La usuaria comentó que la predisposición era tal queno sabían en qué momento dejar de agradecer.

Incluso tras el saludo de una chica en el ascensor del edificio, Consuelo aseguró que la gente es cálida y feliz. Además, resaltó la actitud del chofer del colectivo que amablemente las saludó y comparó la situación con su país, donde al tomar el bus “ el conductor no siquiera me mira” comenta.

El debate que generó la turista

El video alcanzó más de 461 mil de visualizaciones y generó casi tres mil comentarios de usuarios que coincidieron con su experiencia, y otros que no.

El clip geberpo opiniones divididas. Por un lado, muchos apoyaron su experiencia incluso compartieron: "Argentina es un país con gente maravillosa en todo sentido de la palabra", exclamó una usuaria. Otros incluso la invitaron: "Anda al interior de Argentina y son el triple de amables".

Una mujer oriunda de Perú compartió su propia experiencia: “Hola yo soy peruana. . Hace 25 años vivo en Buenos Aires ,Argentina te creo totalmente. a mi me pasó igual. cuando llegue por primera vez. Pensé que había aterrizado en otro planeta. son de las personas más atentas y solidarias que exiten.Bienvenidas a este maravilloso País”.

Por otra parte, hubo turistas que manifestaron su desacuerdo: "Fui a Buenos Aires, en el 2019 la verdad no me gustó, los taxistas dan vueltas y vueltas para cobrarte más encima súper peligrosas las calles del centro de BA y sus atractivos turísticos la verdad no me sorprendieron mucho, quizás cada uno tiene perspectiva diferente pero no cumplió mis expectativas.”

Finalmente, Consuelo aclaró que la verdadera razón por la que "nunca debió viajar a Buenos Aires" es que “ahora solo pienso en volver”, destacó la provinca no solo por su gran oferta gastronómica y sus lugares, sino no por la gente y su calidez , “de verdad se extraña”, cloncluyó y cierra con la frase: "¡De verdad, Buenos Aires me mató, boludo!", como guiño a las expresiones locales.

