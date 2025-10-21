Es colombiana, estuvo de visita en Mendoza y su opinión de la ciudad generó debate en redes

Yessica Martínez, una mujer colombiana que actualmente reside en Santiago de Chile, compartió a través de un video de TikTok su experiencia a partir de su visita en la provincia de Mendoza . Su opinión muy positiva sobre la ciudad se volvió viral y desató un debate entre los mismos mendocinos.

Bajo el título “Cosas que me han gustado de Mendoza, Argentina”, la joven destacó varios puntos que la impactaron.

En primer lugar, la limpieza: aseguró que le impactó el hecho de que "no hay basura en la calle “ y que "por ningún lado usted ve papeles tirados”.

En segundo lugar, la ausencia de indigencia: “Usted no ve como indigente gente en la calle” . Comentó que no vio personas en situación de calle ni "pidiendo dinero en los semáforos" o que se acerquen a limpiar los parabrisas de los autos a cambio de plata.

En tercer lugar, resaltó la amabilidad de las personas , tanto de los conductores de Uber como del personal de los restaurantes, además elogió la gastronomía argentina: “la comida deliciosa, riquísima, muy muy rica”. En videos anteriores, Yessica mostró su sorpresa al probar un plato de pastas que , a pesar de no verlo provocativo "las apariencias engañan, está delicioso"

Finalmente hizo hincapié en el excelente clima de estos días primaverales, que la hizo sentir "como en Colombia". Sin embargo, lo que más apreció fue “la tranquilidad que aquí se respira”. Aseguró sentirse segura y sin temor de robos o asaltos: “Usted puede caminar en la madrugada a la hora que sea y no siente ese miedo”, comentó.

Opiniones divididas de usuarios mendocinos

El video desató un gran debate en redes y dividió las opiniones de los mendocinos.

Por un lado, algunos estaban en desacuerdo con la mujer y cuestionaron la percepción que tiene de Mendoza: “No hay indigencia jajajjajaa está lleno mi ciela” o “Dios está chica no vio la Mendoza real". Otro usuario compartió su reciente experiencia: “yo conocí Mdza el otro día. me senté a desayunar 10 minutos y me pidieron plata 11 veces”.

Otros mendocinos estuvieron de acuerdo y defendieron a la provincia: “ Todo lo que dijo es cierto. Obviamente como en todos lados hay lugares horribles, pero los que recorren los turistas son lugares tal cual los describió.”, “Mendoza es la provincia más linda del país junto con su gente”. Muchos justificaron la opinión de la joven y argumentaron que “Ella es turista... va a recorrer lugares lindos de Mendoza..”.