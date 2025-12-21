21 de diciembre de 2025 - 18:49

Imágenes sensibles: una pareja bajó del auto a su hijo para que fuera al baño y un camión los aplastó

El automóvil fue aplastado entre camiones en una ruta de Colombia. Dos adultos murieron y uno de los hijos resultó gravemente herido. El automóvil fue aplastado entre camiones en una ruta de Colombia. Dos adultos murieron y uno de los hijos resultó gravemente herido.

Tragedia vial en Colombia: un tráiler aplastó a una familia cuando iba rumbo a la playa.

Por Redacción

Una tragedia vial sacudió a la localidad de Bojayá, Colombia, luego de que un camión de carga pesada embistiera y aplastara el automóvil de una familia que se dirigía a la playa. El hecho provocó la muerte de dos adultos y dejando a un menor gravemente herido.

El hecho ocurrió en el sector Bellavista, cuando el tránsito se encontraba detenido y uno de los hijos del matrimonio descendió del vehículo para ir al baño. En ese lapso, un camión de carga avanzó sin detenerse y impactó violentamente desde atrás al auto familiar.

El accidente quedó registrado por una cámara de seguridad, donde se observa cómo el camión continúa su marcha y aprieta el vehículo entre camiones, con los ocupantes aún en su interior. En las imágenes se evidencian los graves daños provocados por la fuerza del impacto.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Diego Fernando Suárez y Lina Marcela Díaz, conocidos en la comunidad por ser propietarios del granero “Judas”. Ambos murieron en el lugar producto de las lesiones sufridas.

Uno de los hijos, que permanecía dentro del automóvil, sobrevivió pero debió ser trasladado de urgencia a un hospital, donde fue intervenido quirúrgicamente por una lesión en una pierna. El otro menor, que había bajado del vehículo segundos antes del choque, resultó ileso y quedó al cuidado de familiares.

El episodio también fue registrado en un segundo video, grabado accidentalmente por los padres mientras filmaban al niño que había descendido del auto. Las imágenes muestran el momento previo al impacto y se viralizaron rápidamente, generando conmoción en redes sociales.

Hasta el momento, se desconoce la situación del chofer del camión. Las autoridades no informaron oficialmente sobre su proceso judicial.

