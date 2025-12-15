Mundial 2026: la nación que superó a Argentina en el top 5 de entradas solicitadas

La fiebre por el Mundial 2026 desató una extraordinaria demanda de entradas en todo el planeta. Lo cierto es que más de doscientos países enviaron cerca de siete millones de solicitudes a la FIFA en la tercera fase de venta.

La organización del torneo, que se jugará en Canadá, México y Estados Unidos entre junio y julio de 2026, reveló un ranking de pedidos que nadie esperaba. Pese a la presencia de gigantes como Brasil y la vigente campeona Argentina , el top de solicitudes fue liderado por una nación sudamericana que desbancó a todos.

Las cifras superaron las expectativas: cerca de cinco millones de boletos fueron solicitados solo en las primeras 24 horas.

Excluyendo a las naciones anfitrionas, Colombia lidera el ranking mundial de solicitudes con 367.376 pedidos . Este fenómeno de la hinchada "Tricolor" superó incluso a la campeona del mundo, Argentina , que se ubicó quinta con 101.056 tickets solicitados.

Colombia también dejó atrás a gigantes europeos como Inglaterra (140.291) y Alemania (138.246) en el podio de la demanda. La fuerte presencia de países sudamericanos, incluyendo a Brasil (cuarto lugar con 101.576 solicitudes) y Ecuador , evidencia el interés masivo en el continente.

El duelo más elegido del Mundial 2026

El encuentro que generó la mayor expectativa y encabeza la lista de los más solicitados en el sorteo de selección aleatoria es el cruce entre Colombia y Portugal. Este partido está programado para el 27 de junio en Miami.

La demanda se disparó a pesar de las quejas por los altos costos. Las entradas para este vibrante duelo oscilan entre USD 265 (Categoría 3) y USD 700 (Categoría 1). Otros duelos muy solicitados incluyen Brasil vs. Marruecos y Escocia vs. Brasil.

image

Recordemos que la fase de venta por selección aleatoria estará abierta hasta el martes 13 de enero de 2026. Los interesados deben visitar FIFA.com/tickets y seleccionar los boletos deseados.

Es crucial saber que el momento de envío de la solicitud no afecta las posibilidades de conseguir los boletos. Si la solicitud resulta aceptada, el importe se cargará automáticamente en la tarjeta de pago, ya que la selección implica la compra automática de las entradas asignadas.