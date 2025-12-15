15 de diciembre de 2025 - 11:40

Patricia Bullrich denuncia la "mafia" y "plata sucia" de Claudio Tapia y Pablo Toviggino ante CONMEBOL

La senadora nacional y referente de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, exige investigar "a fondo a esta mafia que ensucia al fútbol argentino".

Por Cristian Reta

El escándalo de Patricia Bullrich contra la cúpula del fútbol argentino alcanzó la máxima autoridad continental. La senadora nacional denunció al presidente de la AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia, y a Pablo Toviggino, tesorero de la entidad, ante el Comité de Ética de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL).

Bullrich adjuntó la presentación advirtiendo sobre "presuntas violaciones al Código de Ética de la CONMEBOL y a la Política Anticorrupción". La exMinistra de Seguridad calificó el accionar de los acusados como "mafioso" y señaló que la lista de irregularidades y manejo turbio del dinero es "interminable".

image

Chiqui Tapia y el misterio de los recursos de AFA

Los cuestionamientos públicos de Bullrich se centran en el uso opaco de los fondos federativos. La senadora se preguntó: "¿Dónde está la plata que entra por la publicidad y por la Selección?".

La denuncia pone en contraste los premios a los campeones, que son más bajos, con los gastos de los vuelos de Tapia alrededor del mundo. Adicionalmente, se menciona a la empresa Sur Finanzas, que supuestamente maneja deudas de clubes a cambio de votos y favores.

También se cuestionan las contrataciones realizadas directamente entre la AFA y empresas vinculadas a la dirigencia.

Patricia Bullrich pide a CONMEBOL que investigue corrupción y lavado de activos

El documento presentado por Bullrich sostiene que los hechos denunciados evidencian posibles conflictos de intereses y coinciden "temporal y materialmente" con investigaciones judiciales en Argentina. Estas investigaciones son por presunto lavado de activos, evasión fiscal y ocultamiento patrimonial.

Pablo Toviggino, la mano derecha de "Chiqui" Tapia. Es el principal inversor en Carnaval Stream.

La senadora señala que se está analizando la adquisición de bienes de "altísimo valor económico" a través de sociedades comerciales utilizadas como estructuras patrimoniales interpuestas. Los denunciados son dirigentes de máxima jerarquía en AFA (presidente y Tesorero).

La CONMEBOL es "plenamente competente" para investigar y sancionar estas conductas, dado que comprometen seriamente los estándares de integridad y la credibilidad del fútbol sudamericano. Recordemos que la Política Anticorrupción prohíbe el ocultamiento patrimonial y el lavado de dinero, exigiendo que tales prácticas sean investigadas y sancionadas.

