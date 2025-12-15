Patricia Bullrich denuncia la "mafia" y "plata sucia" de Claudio Tapia y Pablo Toviggino ante CONMEBOL

El escándalo de Patricia Bullrich contra la cúpula del fútbol argentino alcanzó la máxima autoridad continental. La senadora nacional denunció al presidente de la AFA , Claudio 'Chiqui' Tapia, y a Pablo Toviggino , tesorero de la entidad, ante el Comité de Ética de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL).

Bullrich adjuntó la presentación advirtiendo sobre " presuntas violaciones al Código de Ética de la CONMEBOL y a la Política Anticorrupción" . La exMinistra de Seguridad calificó el accionar de los acusados como "mafioso" y señaló que la lista de irregularidades y manejo turbio del dinero es "interminable".

La denuncia pide que se investigue "a fondo a esta mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino". El foco de las sospechas recae en el incumplimiento de deberes fundamentales como la transparencia y la integridad.

Los cuestionamientos públicos de Bullrich se centran en el uso opaco de los fondos federativos. La senadora se preguntó: "¿Dónde está la plata que entra por la publicidad y por la Selección?".

La denuncia pone en contraste los premios a los campeones, que son más bajos, con los gastos de los vuelos de Tapia alrededor del mundo. Adicionalmente, se menciona a la empresa Sur Finanzas, que supuestamente maneja deudas de clubes a cambio de votos y favores.

También se cuestionan las contrataciones realizadas directamente entre la AFA y empresas vinculadas a la dirigencia.

Patricia Bullrich pide a CONMEBOL que investigue corrupción y lavado de activos

El documento presentado por Bullrich sostiene que los hechos denunciados evidencian posibles conflictos de intereses y coinciden "temporal y materialmente" con investigaciones judiciales en Argentina. Estas investigaciones son por presunto lavado de activos, evasión fiscal y ocultamiento patrimonial.

Pablo Toviggino, la mano derecha de "Chiqui" Tapia. Es el principal inversor en Carnaval Stream. Pablo Toviggino, la mano derecha de "Chiqui" Tapia. Es el principal inversor en Carnaval Stream. Archivo

La senadora señala que se está analizando la adquisición de bienes de "altísimo valor económico" a través de sociedades comerciales utilizadas como estructuras patrimoniales interpuestas. Los denunciados son dirigentes de máxima jerarquía en AFA (presidente y Tesorero).

La CONMEBOL es "plenamente competente" para investigar y sancionar estas conductas, dado que comprometen seriamente los estándares de integridad y la credibilidad del fútbol sudamericano. Recordemos que la Política Anticorrupción prohíbe el ocultamiento patrimonial y el lavado de dinero, exigiendo que tales prácticas sean investigadas y sancionadas.