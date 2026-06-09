Qué dice la última declaración jurada de Petri: propiedades en Mendoza, ahorros, un fiat 600 y una deuda con su hermana

El diputado nacional de La Libertad Avanza , Luis Petri , tiene presentadas ante la Oficina Anticorrupción dos declaraciones juradas correspondientes al año 2025, tanto por su paso como ministro de Defensa de la Nación como su actual cargo en el Congreso.

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Ambas fueron presentadas este año, pero desde su entorno aseguran que actualizará su información con datos del 2026 antes del 31 de julio próximo, prórroga establecida por la OA.

Según la documentación oficial, Petri declaró un patrimonio de $75,2 millones al cierre de 2025, integrado principalmente por un departamento y una cochera en la Ciudad de Mendoza , vehículos, depósitos bancarios y ahorros en dólares.

En la declaración rectificativa presentada como ministro de Defensa, el sanmartiniano informó la titularidad del 50% de un departamento de 200 metros cuadrados en Mendoza , valuado en $35,6 millones , y de una cochera valuada en $2,3 millones , ambos adquiridos en agosto de 2024.

También declaró dos vehículos: un Fiat 600 modelo 1973 y una Chevrolet S10 modelo 2018, valuados en conjunto en más de $25 millones. El "fitito" es el vehículo que usó en su campaña por la gobernación en 2023.

Luis Petri-fiat 600 Luis Petri en la campaña como precandidato a gobernador por las elecciones PASO 2023. Web

Ahorros en dólares y deuda con Griselda Petri

Entre los activos financieros figuran distintas cajas de ahorro en pesos y dólares, además de un plazo fijo y participación accionaria en la firma Security SAS. Los depósitos en moneda extranjera superaban los $7,2 millones al cierre del período declarado.

La presentación también consigna una deuda con su hermana Giselda Petri, por $13,3 millones, monto inferior al declarado al inicio del período, cuando ascendía a $17,7 millones. La deuda data desde antes que la mujer asumiera como diputada provincial de la UCR.

En cuanto a ingresos, Petri declaró haber percibido durante el año $41,2 millones por renta del trabajo personal y gastos personales por $36,8 millones.

Por otro lado, en la declaración inicial presentada como diputado nacional, el dirigente informó bienes y depósitos por $84,4 millones al inicio del período.