Mariano Toedtli fue presentado como nuevo DT de Godoy Cruz: "Hay que demostrar"

En su primer día de gestión como presidente del Club Godoy Cruz Antonio Tomba , José Mansur encabezó la presentación oficial del nuevo entrenador del Expreso. Se trata de Mariano Toedtli, quien será el encargado de conducir al equipo durante la temporada 2026 de la Primera Nacional , con el claro objetivo de recuperar la categoría.

José Mansur, presidente electo de Godoy Cruz: "Vamos a dar pelea y poner el club en el lugar que merece"

El Tomba, que descendió luego de 17 temporadas consecutivas en la Liga Profesional tras la última fecha del campeonato Clausura 2025, inicia una nueva etapa con la ilusión de volver a soñar con su lugar en la máxima división del fútbol argentino.

Al mediodía de hoy, en la sala de conferencias del estadio Feliciano Gambarte, Toedtli fue presentado oficialmente y estuvo acompañado por el titular del club, quien destacó la confianza en el proyecto deportivo y en el perfil del nuevo cuerpo técnico para afrontar el desafío que se viene.

Mariano Toedtli, exjugador y conocedor de la entidad , fue presentado formalmente por la dirigencia. Asumió la tarea con "mucha responsabilidad" y describió sus primeras sensaciones como "muy, muy, muy lindas".

Tras el duro traspié del descenso, la pregunta en Mendoza era cómo se encarará la temporada en la Primera Nacional. Toedtli, en su primera experiencia como DT principal, aseguró que " llegó en un gran momento de mi vida" y con "mucha experiencia" en la parte técnica.

El desafío es enorme, ya que la categoría será "un año largo, larguísimo, y muy duro". El mensaje del nuevo cuerpo técnico es claro: las palabras ya no alcanzan.

Qué estilo tendrá el Tomba de Toedtli

Toedtli aseguró que su equipo debe reconectar con la gente “a través del esfuerzo y la garra”. El objetivo es que el público vea "un equipo que transmita, tenemos que darle a nuestra gente eso, emociones".

image José Mansur y Mariano Toedtli.

Definió la intensidad como clave en el campo de juego: "Un equipo intenso,vdifícil de enfrentar", aseguró el entrenador, enfatizando que "tiene que ser un equipo que desde el primer minuto demuestre lo que quiere". Este rigor deben hacerlo sentir sobre todo cuando juegan como local.

La promesa del DT al hincha de Godoy Cruz

Consciente de la desilusión tras el descenso, el nuevo entrenador evitó prometer resultados. La obligación es revertir la situación con hechos en la cancha: "Yo creo que no hay mucho para decirle al hincha, sino más que demostrarle", aseguró Toedtli. El cuerpo técnico se enfocará en que el Tomba sea "un rival difícil para cualquier equipo que venga a jugar" en su estadio. El objetivo es devolver al aficionado "esas ganas de venir a ver a su equipo".

Fichajes y la clave para la Primera Nacional

Respecto al armado del plantel, se reveló que la situación es "incómoda" para todos tras el resultado deportivo. La idea es no desarmar la estructura, manteniendo la base de jugadores que ya pertenecen al club.

Sobre los refuerzos, Mansur aseguró que se busca un mix: "en algún caso serán jugadores que pueden venir de primera también o en algún caso la idea tal vez de dos o tres jugadores que conozcan la categoría". Confirmó que el scouting está avanzado, ya que llevan 15 días de trabajo.

image José Mansur y Mariano Toedtli.

Los juveniles tendrán su lugar, pero serán integrados "con tranquilidad" debido a la dificultad de la categoría, aunque hay chicos que pueden aportar "a corto o mediano plazo". Por último, la pretemporada se realizará en el predio del club en Coquimbito, lugar que Toedtli calificó como “hermoso”.