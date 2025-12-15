Conocé que municipio tiene 130.000 m² de nuevas construcciones y megaproyectos urbanos

Godoy Cruz se consolida como un polo de inversión inmobiliaria y desarrollo urbano del Gran Mendoza . Bajo la gestión del intendente Diego Costarelli , el territorio vive un “boom constructivo”, inmobiliario sin precedentes, impulsado por una fuerte sinergia entre el sector público y el privado, y que tiene como cifra principal el desarrollo de más de 130.000 metros cuadrados en nuevas construcciones .

Este proceso de transformación urbana no solo redefine el perfil del departamento, sino que lo posiciona como destino prioritario para la inversión en la provincia.

De acuerdo a la información aportada a Los Andes, la expansión de Godoy Cruz se articula sobre cuatro pilares fundamentales. Existe un claro foco en la densificación y el crecimiento en altura; la Colaboración Público-Privada (PPP) se emplea como herramienta clave para revalorizar terrenos; se ejecuta una robusta inversión en infraestructura que abarca lo sanitario, comercial y de servicios; y se mantiene una planificación estratégica a corto plazo con proyectos icónicos que reordenan el entorno.

La articulación entre el Estado y el sector privado es central en este modelo. El Masterplan Arizu , que transformará un ícono patrimonial en un nuevo nodo urbano, es el ejemplo más visible de esta sinergia. Además, a través de fideicomisos y esquemas PPP, se han generado más de 140 unidades habitacionales en proyectos como los Fideicomisos Constituyentes I, II y III, promoviendo vivienda social y accesible.

La tendencia predominante en el municipio es el desarrollo en altura y la consolidación de grandes emprendimientos. El proyecto más destacado es Estación Bombal , un desarrollo de uso mixto monumental de más de 135.000 m2 que contempla la construcción de casi 600 unidades residenciales, junto a oficinas y locales comerciales.

Esta supremacía del segmento de departamentos sobre la vivienda unifamiliar se refuerza con otros emprendimientos clave, como Natania 61 y las distintas etapas de Vistacruz, un fenómeno que se registra consistentemente en el visado de obras municipal.

Refuerzo en servicios de alta gama en Godoy Cruz

La tendencia predominante en el municipio es el desarrollo en altura y la consolidación de grandes emprendimientos inmobiliarios.

El crecimiento residencial está siendo complementado con una inversión crucial en servicios de alto valor agregado. En el sector salud, se proyectan más de 50 obras, con la construcción del Hospital Galeno como proyecto insignia. Con 16.400 m2 y capacidad para 100 camas, esta obra fortalece significativamente la infraestructura médica del Gran Mendoza.

En el ámbito comercial y corporativo, la inversión también es notable. Planta Uno revitaliza un área industrial con 27.000 m2 dedicados a un polo gastronómico, comercial y de coworking. A esto se suman proyectos enfocados en el segmento premium, como la torre de oficinas Palmares Work Place y el uso mixto dentro del Palmares Open Mall, que añade 196 residencias y un hotel de 134 habitaciones.

Finalmente, la planificación urbana contempla mejoras directas en la calidad de vida y la logística. Proyectos como Ciudad del Vino y el fortalecimiento del Centro Empresarial Puerto Seco buscan potenciar el desarrollo productivo y logístico. Además, intervenciones como la apertura de las calles Azul y Matheu y el desarrollo del Parque Mitre mejoran la conectividad y el ordenamiento territorial del departamento.

La convergencia de inversión privada y planificación estratégica consolida a Godoy Cruz como un modelo de desarrollo urbano integral, proyectando un crecimiento sostenible orientado a la mejora de la calidad de vida de sus vecinos.