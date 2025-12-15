15 de diciembre de 2025 - 13:05

Navidad con descuentos en la Ciudad de Mendoza: reintegros y beneficios de hasta $30.000

La Ciudad de Mendoza lanzó promociones bancarias por Navidad con descuentos, reintegros y cuotas sin interés en comercios del centro.

La campaña “Comprá en las Fiestas” suma sorteos de viajes para quienes superen los $25.000 en compras.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La Navidad llega con una fuerte apuesta al consumo en la Ciudad de Mendoza, que difundió un detalle actualizado de descuentos y beneficios bancarios para comprar en los comercios del centro. La propuesta incluye reintegros, cuotas sin interés y promociones especiales con topes que alcanzan los $30.000.

La iniciativa apunta a que vecinos y turistas puedan planificar sus compras navideñas con información clara, aprovechar las promociones vigentes y, al mismo tiempo, acompañar al comercio local en uno de los momentos de mayor movimiento del año.

Qué descuentos y reintegros hay esta Navidad en la Ciudad de Mendoza

Desde la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza explicaron que se trata de “un resumen actualizado de las promociones bancarias disponibles para esta temporada”, pensado para facilitar el acceso a los beneficios y fomentar las compras en el centro mendocino.

El Banco Nación ofrecerá promociones del 20 al 24 de diciembre pagando con Visa o Mastercard Crédito BNA. En rubros como indumentaria, calzado, marroquinería, ópticas, accesorios, jugueterías y perfumerías habrá un 25% de reintegro, hasta 6 cuotas sin interés, con un tope de $25.000 por compra. En librerías, el reintegro será también del 25%, con un tope de $10.000. Además, la entidad informó que “los clientes que cobran haberes en el Banco Nación acceden a un 5% de descuento adicional, sin tope”.

BNA
Bancos y billeteras virtuales ofrecen descuentos y reintegros especiales para las compras navideñas en el centro mendocino.

Por su parte, Naranja X tendrá promociones del 21 al 24 de diciembre en comercios adheridos de indumentaria, jugueterías, librerías y perfumerías. El beneficio será de 30% de descuento, con un tope de $30.000 por compra, válido para operaciones realizadas con Plan Z y Plan 5.

El Banco Patagonia se suma con descuentos todos los jueves pagando con tarjetas Visa. Según el tipo de tarjeta, los beneficios serán del 15%, 20% o 25%, con 3 cuotas sin interés y topes de reintegro de $15.000, $20.000 o $25.000. Desde la entidad destacaron que “los clientes Plan Sueldo cuentan con un 5% adicional”.

En tanto, el Banco Galicia ofrecerá promociones los lunes y martes 15, 16, 22 y 23 de diciembre en rubros como indumentaria, jugueterías y hogar. Los descuentos alcanzarán hasta 20% o 25%, sin tope de reintegro, y permitirán financiar las compras en hasta 9 cuotas sin interés, según la tarjeta utilizada.

“Comprá en las Fiestas”: premios, sorteos y apoyo al comercio local

Además de los beneficios bancarios, la Ciudad de Mendoza impulsa la campaña “Comprá en las Fiestas”, vigente hasta el 6 de enero. El programa busca incentivar las compras presenciales en los locales del centro y premiar a quienes elijan consumir en la ciudad durante las fiestas.

Navidad Mendoza
Las promociones incluyen cuotas sin interés y topes de reintegro de hasta $30.000, según la entidad bancaria.

Quienes realicen compras por más de $25.000 y carguen su ticket en la plataforma “Comprá en la Ciudad” participarán automáticamente de un sorteo. Con el acompañamiento de Andesmar, se entregarán tres paquetes turísticos nacionales: un viaje a Mar del Plata para dos personas con traslado y siete noches de alojamiento con desayuno; un viaje a Carlos Paz con traslado y tres noches con media pensión; y un tercer premio a San Rafael, con traslado y tres noches de alojamiento con desayuno.

Desde el municipio remarcaron que la propuesta no solo ofrece beneficios directos para los consumidores, sino que también “impulsa el consumo local y fortalece a los comercios del centro en una fecha clave”. De esta manera, la Ciudad de Mendoza combina descuentos, reintegros y premios para que las compras navideñas tengan un doble impacto positivo.

