Becas Progresar: calendario de pago de diciembre 2025 y cómo recuperar el 20% retenido

La Secretaría de Educación confirmó el calendario de pago de las Becas Progresar correspondiente a diciembre de 2025, que liquida la cuota de noviembre debido al esquema de pago a mes vencido. La fecha de cobro depende de la terminación del DNI y se realizará a través de la Anses, tal como sucede cada mes.

El programa mantiene el monto mensual de $35.000 , aunque con una retención del 20% para los niveles obligatorio y superior (durante el primer año). Esta suma retenida se habilitará hacia fin de año para quienes cumplan con todos los requisitos académicos establecidos.

La Secretaría de Educación informó que el “calendario de pago de las Becas Progresar fue organizado por Anses según la terminación del DNI de los beneficiarios” . De esta manera, las fechas de cobro de diciembre de 2025 quedan establecidas de la siguiente forma:

Asimismo, desde el organismo nacional aclararon que “no todos los beneficiarios recibirán el pago este mes” , ya que quienes ya cobraron la totalidad de las cuotas del ciclo 2025 no tendrán depósito asignado para diciembre.

La Resolución 388/2025 estableció que los estudiantes adjudicados en la primera convocatoria reciben 12 cuotas al año, divididas en pagos regulares y estímulos por extensión formativa y rendimiento académico. En tanto, quienes ingresaron en segunda convocatoria acceden a 6 cuotas bajo el mismo esquema de distribución.

Cómo recuperar el 20% retenido y qué requisitos deben cumplir los estudiantes

Los beneficiarios que tengan retenciones acumuladas podrán recuperar ese 20% en diciembre siempre que hayan realizado todas las certificaciones exigidas por el programa. Para eso, la escuela debe validar de manera digital la condición de alumno regular, y en caso de que sea necesario, el estudiante debe completar y presentar el Formulario PS.2.68 a través de Mi ANSES o con turno previo.

Turnos Anses.jpg Las instituciones educativas deben validar las certificaciones para habilitar el reintegro anual.

También es obligatorio cumplir con las certificaciones escolares en sus tres etapas: de marzo a junio, de julio a octubre y de noviembre a diciembre. Este último período cierra la verificación anual. Una vez aprobadas estas instancias, la Anses deposita automáticamente el monto retenido en la misma cuenta donde se cobra la beca mensualmente.

Según la normativa vigente, algunas líneas del programa pueden requerir la aprobación de materias o la participación en cursos complementarios. Por eso, se recomienda que cada estudiante revise con su institución educativa que todas las validaciones estén cargadas en tiempo y forma para no demorar el reintegro.