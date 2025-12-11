MODO relanza su reintegro de $25.000 para compras en VEA y Disco durante el fin de semana

El beneficio regresa para quienes hacen sus compras presenciales en supermercado y pagan con MODO, ofreciendo un reintegro de hasta $25.000 por banco en VEA y Disco. La propuesta vuelve a activarse exclusivamente los fines de semana de diciembre.
Reintegro de hasta $25.000 por banco pagando con MODO en VEA y Disco los fines de semana. Aplica a compras presenciales y se accede al tope comprando este monto.
El beneficio regresa para quienes hacen sus compras presenciales en supermercado y pagan con MODO, ofreciendo un reintegro de hasta $25.000 por banco en VEA y Disco. La propuesta vuelve a activarse exclusivamente los fines de semana de diciembre.
Esta edición permite obtener un ahorro significativo en pagos con QR a través de MODO, siempre que se cumpla con el monto mínimo requerido y se utilicen las tarjetas emitidas por las entidades participantes.
Para acceder al reintegro, cada operación debe ser de $60.000 o más y realizarse únicamente los viernes, sábados y domingos dentro de los supermercados adheridos.
El pago debe hacerse escaneando el QR de MODO y usando tarjetas de crédito, débito o prepagas de bancos habilitados, entre ellos: Santander, Nación, Galicia, BBVA, Macro, Santa Fe, Entre Ríos, San Juan, Santa Cruz, ICBC, Supervielle, Credicoop, Ciudad, Bancor, Comafi, Columbia, Banco del Sol, además de las billeteras YOY y BUEPP. El usuario debe tener su cuenta asociada a MODO y no presentar deudas con la entidad al momento de la compra.
El reintegro se deposita dentro de los 30 días posteriores y la promoción está vigente del 5 al 28 de diciembre de 2025, o hasta que se alcance el cupo total destinado a bonificaciones.
Locales VEA habilitados en Mendoza:
Gral Espejo 143, Segunda Sección
San Martín 698, Godoy Cruz
Sarmiento 998, Godoy Cruz
Godoy Cruz 3825, Guaymallén
I. Molina 325, Guaymallén
Paso de los Andes 850, Godoy Cruz
América 2780, Godoy Cruz
Perito Moreno 1481, Godoy Cruz
Av. Belgrano 1318, Quinta Sección
San Miguel 1650, Las Heras
Santiago del Estero 25, Mendoza
Godoy Cruz 1105, Guaymallén
9 de Julio 100, San Martín
Perrupato 356, San Martín
Lavalle 942, Rivadavia
San Martín 1211, Tunuyán
Rawson 2600, Maipú
Padre Vázquez 328, Maipú
Paso de los Andes 82, Mendoza
Av. Acceso Este 3280, Mendoza
Lisandro Moyano 302, Las Heras
Av. H. Yrigoyen 875, San Rafael
Ruta Panamericana 2675, Godoy Cruz
Matienzo 936, Guaymallén
San Martín 880, Luján de Cuyo
Bandera de los Andes y 9 de Julio, Guaymallén
Tropero Sosa 15, Mendoza
Lamadrid y Espejo, Guaymallén
Urquiza 3620, Maipú
Patricias Mendocinas 1730/1744, Mendoza
Liniers 235, Tupungato
Cerro Siete Colores 2496 (B° Dalvian), Mendoza
San Juan Bosco 462, San Carlos
Av. Mitre y Patricias Argentinas, San Rafael
Av. del Libertador Norte 229, General Alvear
Jorge A. Calle 601 y Neuquén, Sexta Sección
Independencia y Chaco, Las Heras
Las Cañas 1833, Guaymallén
Av. El Libertador 755, San Rafael
Julio A. Roca y calle Pública, Malargüe
Ruta 82 km, Luján de Cuyo
Libertador Gral. San Martín 4795, Rivadavia
Av. San Lorenzo (entre Laprida y Brown), Concordia
Cerro Siete Colores 2496 (Dalvian), Mendoza
Bandera de los Andes 424, Guaymallén
Av. Belgrano 1318/1340, Quinta Sección
El beneficio se calcula sobre un 20% del total abonado. Para alcanzar el tope de $25.000 por banco, se deben acumular $125.000 en compras dentro del período promocional. Las operaciones pueden ser una sola compra grande o varias distribuidas en los fines de semana, siempre respetando el mínimo por ticket de $60.000.
El reintegro se obtiene únicamente pagando con QR de MODO en los locales adheridos y utilizando tarjetas emitidas por los bancos participantes. Una vez realizada la compra, el monto se acreditará en la cuenta del usuario dentro de los siguientes 30 días.