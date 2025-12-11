11 de diciembre de 2025 - 13:48

MODO relanza su reintegro de $25.000 para compras en VEA y Disco durante el fin de semana

Reintegro de hasta $25.000 por banco pagando con MODO en VEA y Disco los fines de semana. Aplica a compras presenciales y se accede al tope comprando este monto.

El beneficio se activa pagando con QR de MODO en supermercados VEA y Disco.

Foto:

Los Andes | Melisa Sbrocco
Melisa Sbrocco

El beneficio regresa para quienes hacen sus compras presenciales en supermercado y pagan con MODO, ofreciendo un reintegro de hasta $25.000 por banco en VEA y Disco. La propuesta vuelve a activarse exclusivamente los fines de semana de diciembre.

Melisa Sbrocco
Esta edición permite obtener un ahorro significativo en pagos con QR a través de MODO, siempre que se cumpla con el monto mínimo requerido y se utilicen las tarjetas emitidas por las entidades participantes.

Supermercado Vea
Solo cuentan compras presenciales realizadas viernes, sábado y domingo.

Bancos que participan, requisitos y sucursales habilitadas en Mendoza

Para acceder al reintegro, cada operación debe ser de $60.000 o más y realizarse únicamente los viernes, sábados y domingos dentro de los supermercados adheridos.

El pago debe hacerse escaneando el QR de MODO y usando tarjetas de crédito, débito o prepagas de bancos habilitados, entre ellos: Santander, Nación, Galicia, BBVA, Macro, Santa Fe, Entre Ríos, San Juan, Santa Cruz, ICBC, Supervielle, Credicoop, Ciudad, Bancor, Comafi, Columbia, Banco del Sol, además de las billeteras YOY y BUEPP. El usuario debe tener su cuenta asociada a MODO y no presentar deudas con la entidad al momento de la compra.

El tope de reintegro es de $25.000 por banco durante diciembre.

El reintegro se deposita dentro de los 30 días posteriores y la promoción está vigente del 5 al 28 de diciembre de 2025, o hasta que se alcance el cupo total destinado a bonificaciones.

Locales VEA habilitados en Mendoza:

  • Gral Espejo 143, Segunda Sección

  • San Martín 698, Godoy Cruz

  • Sarmiento 998, Godoy Cruz

  • Godoy Cruz 3825, Guaymallén

  • I. Molina 325, Guaymallén

  • Paso de los Andes 850, Godoy Cruz

  • América 2780, Godoy Cruz

  • Perito Moreno 1481, Godoy Cruz

  • Av. Belgrano 1318, Quinta Sección

  • San Miguel 1650, Las Heras

  • Santiago del Estero 25, Mendoza

  • Godoy Cruz 1105, Guaymallén

  • 9 de Julio 100, San Martín

  • Perrupato 356, San Martín

  • Lavalle 942, Rivadavia

  • San Martín 1211, Tunuyán

  • Rawson 2600, Maipú

  • Padre Vázquez 328, Maipú

  • Paso de los Andes 82, Mendoza

  • Av. Acceso Este 3280, Mendoza

  • Lisandro Moyano 302, Las Heras

  • Av. H. Yrigoyen 875, San Rafael

  • Ruta Panamericana 2675, Godoy Cruz

  • Matienzo 936, Guaymallén

  • San Martín 880, Luján de Cuyo

  • Bandera de los Andes y 9 de Julio, Guaymallén

  • Tropero Sosa 15, Mendoza

  • Lamadrid y Espejo, Guaymallén

  • Urquiza 3620, Maipú

  • Patricias Mendocinas 1730/1744, Mendoza

  • Liniers 235, Tupungato

  • Cerro Siete Colores 2496 (B° Dalvian), Mendoza

  • San Juan Bosco 462, San Carlos

  • Av. Mitre y Patricias Argentinas, San Rafael

  • Av. del Libertador Norte 229, General Alvear

  • Jorge A. Calle 601 y Neuquén, Sexta Sección

  • Independencia y Chaco, Las Heras

  • Las Cañas 1833, Guaymallén

  • Av. El Libertador 755, San Rafael

  • Julio A. Roca y calle Pública, Malargüe

  • Ruta 82 km, Luján de Cuyo

  • Libertador Gral. San Martín 4795, Rivadavia

  • Av. San Lorenzo (entre Laprida y Brown), Concordia

  • Cerro Siete Colores 2496 (Dalvian), Mendoza

  • Bandera de los Andes 424, Guaymallén

  • Av. Belgrano 1318/1340, Quinta Sección

Cuánto gastar para obtener el máximo reintegro y cómo lograr los $25.000

El beneficio se calcula sobre un 20% del total abonado. Para alcanzar el tope de $25.000 por banco, se deben acumular $125.000 en compras dentro del período promocional. Las operaciones pueden ser una sola compra grande o varias distribuidas en los fines de semana, siempre respetando el mínimo por ticket de $60.000.

El reintegro se obtiene únicamente pagando con QR de MODO en los locales adheridos y utilizando tarjetas emitidas por los bancos participantes. Una vez realizada la compra, el monto se acreditará en la cuenta del usuario dentro de los siguientes 30 días.

