MODO relanza su reintegro de $25.000 para compras en VEA y Disco durante el fin de semana

El beneficio regresa para quienes hacen sus compras presenciales en supermercado y pagan con MODO , ofreciendo un reintegro de hasta $25.000 por banco en VEA y Disco . La propuesta vuelve a activarse exclusivamente los fines de semana de diciembre.

Vuelve el reintegro de $144.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

Esta edición permite obtener un ahorro significativo en pagos con QR a través de MODO , siempre que se cumpla con el monto mínimo requerido y se utilicen las tarjetas emitidas por las entidades participantes.

Para acceder al reintegro, cada operación debe ser de $60.000 o más y realizarse únicamente los viernes, sábados y domingos dentro de los supermercados adheridos.

El pago debe hacerse escaneando el QR de MODO y usando tarjetas de crédito, débito o prepagas de bancos habilitados, entre ellos: Santander, Nación, Galicia, BBVA, Macro, Santa Fe, Entre Ríos, San Juan, Santa Cruz, ICBC, Supervielle, Credicoop, Ciudad, Bancor, Comafi, Columbia, Banco del Sol, además de las billeteras YOY y BUEPP. El usuario debe tener su cuenta asociada a MODO y no presentar deudas con la entidad al momento de la compra.

El reintegro se deposita dentro de los 30 días posteriores y la promoción está vigente del 5 al 28 de diciembre de 2025 , o hasta que se alcance el cupo total destinado a bonificaciones.

El tope de reintegro es de $25.000 por banco durante diciembre.

Locales VEA habilitados en Mendoza:

Gral Espejo 143, Segunda Sección

San Martín 698, Godoy Cruz

Sarmiento 998, Godoy Cruz

Godoy Cruz 3825, Guaymallén

I. Molina 325, Guaymallén

Paso de los Andes 850, Godoy Cruz

América 2780, Godoy Cruz

Perito Moreno 1481, Godoy Cruz

Av. Belgrano 1318, Quinta Sección

San Miguel 1650, Las Heras

Santiago del Estero 25, Mendoza

Godoy Cruz 1105, Guaymallén

9 de Julio 100, San Martín

Perrupato 356, San Martín

Lavalle 942, Rivadavia

San Martín 1211, Tunuyán

Rawson 2600, Maipú

Padre Vázquez 328, Maipú

Paso de los Andes 82, Mendoza

Av. Acceso Este 3280, Mendoza

Lisandro Moyano 302, Las Heras

Av. H. Yrigoyen 875, San Rafael

Ruta Panamericana 2675, Godoy Cruz

Matienzo 936, Guaymallén

San Martín 880, Luján de Cuyo

Bandera de los Andes y 9 de Julio, Guaymallén

Tropero Sosa 15, Mendoza

Lamadrid y Espejo, Guaymallén

Urquiza 3620, Maipú

Patricias Mendocinas 1730/1744, Mendoza

Liniers 235, Tupungato

Cerro Siete Colores 2496 (B° Dalvian), Mendoza

San Juan Bosco 462, San Carlos

Av. Mitre y Patricias Argentinas, San Rafael

Av. del Libertador Norte 229, General Alvear

Jorge A. Calle 601 y Neuquén, Sexta Sección

Independencia y Chaco, Las Heras

Las Cañas 1833, Guaymallén

Av. El Libertador 755, San Rafael

Julio A. Roca y calle Pública, Malargüe

Ruta 82 km, Luján de Cuyo

Libertador Gral. San Martín 4795, Rivadavia

Av. San Lorenzo (entre Laprida y Brown), Concordia

Bandera de los Andes 424, Guaymallén

Av. Belgrano 1318/1340, Quinta Sección

Cuánto gastar para obtener el máximo reintegro y cómo lograr los $25.000

El beneficio se calcula sobre un 20% del total abonado. Para alcanzar el tope de $25.000 por banco, se deben acumular $125.000 en compras dentro del período promocional. Las operaciones pueden ser una sola compra grande o varias distribuidas en los fines de semana, siempre respetando el mínimo por ticket de $60.000.

El reintegro se obtiene únicamente pagando con QR de MODO en los locales adheridos y utilizando tarjetas emitidas por los bancos participantes. Una vez realizada la compra, el monto se acreditará en la cuenta del usuario dentro de los siguientes 30 días.