10 de diciembre de 2025 - 11:36

Reintegro en Jumbo: MODO activa $25.000 de reintegro con 13 bancos adheridos

El reintegro de MODO en Jumbo estará disponible hasta el 30 de diciembre, con devolución de hasta $25.000 por banco en compras presenciales con QR.

El beneficio se aplica pagando con QR desde MODO.

Foto:

Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

MODO lanzó un reintegro de hasta $25.000 por banco para compras presenciales en Jumbo, válido únicamente para pagos con QR y con tarjetas emitidas por las entidades adheridas. El beneficio vuelve en la última semana del año y apunta directamente a quienes buscan ahorrar en compras de alto ticket.

La promo se puede combinar con otros descuentos bancarios vigentes.

Vuelve el reintegro de $25.000 a Jumbo con MODO y 13 bancos

La promoción se podrá usar los días martes y jueves de diciembre, siempre que no se agote antes el fondo total de $3.000 millones destinado a reintegros. El beneficio solo aplica en compras realizadas dentro de ese período y bajo los requisitos establecidos.

Reintegro en Jumbo: cómo funciona y en qué fechas

La promoción estará disponible del 2 al 30 de diciembre de 2025, o hasta que se alcance el límite global de $3.000 millones en reintegros. La acreditación se realizará dentro de los 30 días posteriores a la compra. La bonificación podrá ser acumulable con otros descuentos bancarios vigentes.

Jumbo
La devolución alcanza hasta $25.000 por banco.

Bancos y billeteras que participan del beneficio

El reintegro se activa pagando con tarjetas de las siguientes entidades:

  • Banco Santander (VISA)

  • Banco Nación

  • Banco Galicia

  • Banco BBVA

  • Banco Macro

  • Banco Santa Fe

  • Banco Entre Ríos

  • Banco San Juan

  • Banco Santa Cruz

  • Banco ICBC

  • Banco Supervielle

  • Banco Credicoop

  • Banco Ciudad

  • Banco Bancor

  • Banco Comafi

  • Banco Columbia

  • Banco del Sol

  • Billetera YOY

  • Billetera BUEPP

Cómo llegar al reintegro total y qué se necesita para activarlo

El beneficio devuelve 20% sobre el monto pagado, con un tope de $25.000 por banco por mes. Para alcanzar la devolución completa, el usuario debe gastar aproximadamente $125.000 en Jumbo, ya que la promoción exige un mínimo de $100.000 por compra.

Supermercado
Solo vale en compras presenciales dentro del período vigente.

Solo aplica para pagos presenciales realizados los martes y jueves, escaneando el QR de MODO y utilizando tarjetas de crédito, débito o prepagas emitidas por los bancos adheridos. No se aceptan compras online ni pagos por transferencia.

El usuario tiene que tener su cuenta bancaria asociada a MODO dentro de los quince días posteriores al cierre de la promoción y no registrar mora con la entidad utilizada. Una vez cumplidos los requisitos, el reintegro se deposita de manera automática en la cuenta vinculada.

