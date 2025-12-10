Reintegro en Jumbo: MODO activa $25.000 de reintegro con 13 bancos adheridos

MODO lanzó un reintegro de hasta $25.000 por banco para compras presenciales en Jumbo, válido únicamente para pagos con QR y con tarjetas emitidas por las entidades adheridas. El beneficio vuelve en la última semana del año y apunta directamente a quienes buscan ahorrar en compras de alto ticket.
La promoción se podrá usar los días martes y jueves de diciembre, siempre que no se agote antes el fondo total de $3.000 millones destinado a reintegros. El beneficio solo aplica en compras realizadas dentro de ese período y bajo los requisitos establecidos.
Reintegro en Jumbo: cómo funciona y en qué fechas
La promoción estará disponible del 2 al 30 de diciembre de 2025, o hasta que se alcance el límite global de $3.000 millones en reintegros. La acreditación se realizará dentro de los 30 días posteriores a la compra. La bonificación podrá ser acumulable con otros descuentos bancarios vigentes.
Bancos y billeteras que participan del beneficio
El reintegro se activa pagando con tarjetas de las siguientes entidades:
Banco Santander (VISA)
Banco Nación
Banco Galicia
Banco BBVA
Banco Macro
Banco Santa Fe
Banco Entre Ríos
Banco San Juan
Banco Santa Cruz
Banco ICBC
Banco Supervielle
Banco Credicoop
Banco Ciudad
Banco Bancor
Banco Comafi
Banco Columbia
Banco del Sol
Billetera YOY
Billetera BUEPP
Cómo llegar al reintegro total y qué se necesita para activarlo
El beneficio devuelve 20% sobre el monto pagado, con un tope de $25.000 por banco por mes. Para alcanzar la devolución completa, el usuario debe gastar aproximadamente $125.000 en Jumbo, ya que la promoción exige un mínimo de $100.000 por compra.
Solo aplica para pagos presenciales realizados los martes y jueves, escaneando el QR de MODO y utilizando tarjetas de crédito, débito o prepagas emitidas por los bancos adheridos. No se aceptan compras online ni pagos por transferencia.
El usuario tiene que tener su cuenta bancaria asociada a MODO dentro de los quince días posteriores al cierre de la promoción y no registrar mora con la entidad utilizada. Una vez cumplidos los requisitos, el reintegro se deposita de manera automática en la cuenta vinculada.