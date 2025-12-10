Reintegro en Jumbo: MODO activa $25.000 de reintegro con 13 bancos adheridos

MODO lanzó un reintegro de hasta $25.000 por banco para compras presenciales en Jumbo , válido únicamente para pagos con QR y con tarjetas emitidas por las entidades adheridas. El beneficio vuelve en la última semana del año y apunta directamente a quienes buscan ahorrar en compras de alto ticket.

La promoción se podrá usar los días martes y jueves de diciembre, siempre que no se agote antes el fondo total de $3.000 millones destinado a reintegros . El beneficio solo aplica en compras realizadas dentro de ese período y bajo los requisitos establecidos.

La promoción estará disponible del 2 al 30 de diciembre de 2025 , o hasta que se alcance el límite global de $3.000 millones en reintegros. La acreditación se realizará dentro de los 30 días posteriores a la compra. La bonificación podrá ser acumulable con otros descuentos bancarios vigentes.

Banco Santander (VISA)

Banco Nación

Banco Galicia

Banco BBVA

Banco Macro

Banco Santa Fe

Banco Entre Ríos

Banco San Juan

Banco Santa Cruz

Banco ICBC

Banco Supervielle

Banco Credicoop

Banco Ciudad

Banco Bancor

Banco Comafi

Banco Columbia

Banco del Sol

Billetera YOY

Billetera BUEPP

Cómo llegar al reintegro total y qué se necesita para activarlo

El beneficio devuelve 20% sobre el monto pagado, con un tope de $25.000 por banco por mes. Para alcanzar la devolución completa, el usuario debe gastar aproximadamente $125.000 en Jumbo, ya que la promoción exige un mínimo de $100.000 por compra.

Supermercado Solo vale en compras presenciales dentro del período vigente.

Solo aplica para pagos presenciales realizados los martes y jueves, escaneando el QR de MODO y utilizando tarjetas de crédito, débito o prepagas emitidas por los bancos adheridos. No se aceptan compras online ni pagos por transferencia.

El usuario tiene que tener su cuenta bancaria asociada a MODO dentro de los quince días posteriores al cierre de la promoción y no registrar mora con la entidad utilizada. Una vez cumplidos los requisitos, el reintegro se deposita de manera automática en la cuenta vinculada.