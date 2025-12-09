ARCA confirmó el calendario de recategorización del monotributo para 2026

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció el cronograma oficial de recategorización del monotributo para 2026, un proceso que define en qué categoría debe ubicarse cada contribuyente según sus ingresos y parámetros de actividad.

La recategorización es obligatoria únicamente para quienes hayan superado los límites de su categoría actual. Sin embargo, ARCA advirtió que no cumplir en tiempo y forma puede generar multas, recargos y diferencias retroactivas, por lo que el organismo recomienda revisar la situación fiscal antes de cada periodo habilitado.

En la presentación del calendario, ARCA explicó que el objetivo es ordenar la situación de cada monotributista y garantizar que tribute según su nivel real de actividad. El organismo detalló que el contribuyente debe “ingresar al sitio oficial con CUIT y clave fiscal, seleccionar la opción ‘Recategorizarme’ y confirmar ‘Continuar recategorización’” para iniciar el trámite.

El ente agregó que luego corresponde “actualizar los parámetros declarados, como ingresos brutos, superficie afectada, consumo energético y demás variables contempladas por el régimen” , y finalmente generar el comprobante F.184 junto con la nueva credencial de pago.

El organismo recordó que quienes superen los topes de su categoría deben actualizarla obligatoriamente.

ARCA remarcó también que “quienes no superen los límites de su categoría o no acumulen seis meses de actividad no deben realizar la recategorización” , dado que el sistema aplica automáticamente el procedimiento de inicio. Además, señaló que el incumplimiento puede derivar en multas equivalentes al 50% del impuesto integrado y la cotización previsional , sumado a liquidaciones retroactivas por diferencias no pagadas.

Cuándo será la próxima recategorización y cuáles son las escalas vigentes

ARCA confirmó dos llamadas obligatorias para 2026: la primera ocurrirá entre los últimos días de enero y los primeros de febrero, mientras que la segunda tendrá lugar durante agosto. En ambos periodos, los monotributistas deberán revisar sus ingresos acumulados en los últimos doce meses para determinar si corresponde un cambio de categoría.

Las escalas vigentes a diciembre de 2025, actualizadas según el IPC, son:

Topes de facturación anual

Categoría A: $8.992.597,87

Categoría B: $13.175.201,52

Categoría C: $18.473.166,15

Categoría D: $22.934.610,05

Categoría E: $26.977.793,60

Categoría F: $33.809.379,57

Categoría G: $40.431.835,35

Categoría H: $61.344.853,64

Categoría I: $68.664.410,05

Categoría J: $78.632.948,76

Categoría K: $94.805.682,90

Pesos argentinos y billetes para salarios y sueldos Las nuevas escalas y montos sirven de referencia para verificar la situación fiscal antes de cada convocatoria. Gentileza

Cuotas mensuales indicativas de diciembre 2025 (impuesto integrado, aporte previsional y obra social)

Categoría A: $37.085,74

Categoría B: $42.216,41

Categoría C: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (comercio)

Categoría D: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (comercio)

Categoría E: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (comercio)

Categoría F: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (comercio)

Categoría G: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (comercio)

Categoría H: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (comercio)

Categoría I: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (comercio)

Categoría J: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (comercio)

Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (comercio)

Qué deben tener en cuenta los contribuyentes para evitar sanciones

Además del cumplimiento del calendario, ARCA recomendó que cada monotributista controle periódicamente su nivel de facturación, especialmente en meses de mayor actividad. En el organismo señalaron que el régimen es más efectivo cuando se actualiza a tiempo, ya que evita multas, ajustes retroactivos y problemas para acceder a la cobertura médica o a los aportes jubilatorios.

La entidad también sugirió mantener la documentación respaldatoria y revisar los parámetros complementarios, superficie del local, consumo eléctrico y otros indicadores, ya que pueden influir en la categoría final. De esta forma, los contribuyentes podrán anticiparse a los periodos de recategorización y sostener su situación fiscal en regla.