ANSES diciembre: calendario confirmado para jubilados, pensionados, AUH y SUAF con el aumento del 2,34%

ANSES confirmó el aumento del 2,34% y el calendario de pagos de diciembre para jubilados, pensionados, AUH, SUAF y otras prestaciones, según terminación de DNI.

ANSES aplicará en diciembre el último aumento del año para todas las prestaciones.

La ANSES oficializó el cronograma de pagos de diciembre para jubilados, pensionados, AUH y SUAF, mes en el que se aplicará el último incremento del año. El ajuste del 2,34% surge de la movilidad calculada sobre la inflación de octubre informada por el INDEC.

Con una agenda cargada por los gastos de fin de año y trámites previos al cierre administrativo, el organismo habilitó la consulta de fechas según la terminación del DNI. Esto permite a cada beneficiario organizar sus ingresos y evitar contratiempos antes del cierre del 2025.

Aumento de ANSES en diciembre: cómo impacta en jubilados, pensionados, AUH y SUAF ANSES informó que todas las prestaciones reciben un aumento del 2,34%, determinado por el IPC de octubre. Según el organismo, la suba “se aplica de forma automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales”, y se verá reflejada directamente en los haberes de diciembre.

Créditos ANSES.jpg Jubilados, pensionados y familias pueden organizar sus cobros antes de las Fiestas. El incremento alcanza a jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF, AUE, PNC, la Prestación por Desempleo y la Pensión para madres de siete hijos.

Calendario de pagos confirmado para diciembre 2025