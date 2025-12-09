9 de diciembre de 2025 - 09:18

ANSES diciembre: calendario confirmado para jubilados, pensionados, AUH y SUAF con el aumento del 2,34%

ANSES confirmó el aumento del 2,34% y el calendario de pagos de diciembre para jubilados, pensionados, AUH, SUAF y otras prestaciones, según terminación de DNI.

ANSES aplicará en diciembre el último aumento del año para todas las prestaciones.

ANSES aplicará en diciembre el último aumento del año para todas las prestaciones.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La ANSES oficializó el cronograma de pagos de diciembre para jubilados, pensionados, AUH y SUAF, mes en el que se aplicará el último incremento del año. El ajuste del 2,34% surge de la movilidad calculada sobre la inflación de octubre informada por el INDEC.

Volver al Trabajo y Acompañamiento Social ofrecen capacitaciones y acompañamiento para la inserción laboral.

Volver al Trabajo: cuánto cobran los beneficiarios del exPotenciar Trabajo en diciembre

Por Redacción Economía
ANSES define el monto según el salario previo y el SMVM vigente.

Prestación por Desempleo de ANSES: cuánto cobran en diciembre 2025

Por Redacción Economía

Con una agenda cargada por los gastos de fin de año y trámites previos al cierre administrativo, el organismo habilitó la consulta de fechas según la terminación del DNI. Esto permite a cada beneficiario organizar sus ingresos y evitar contratiempos antes del cierre del 2025.

Aumento de ANSES en diciembre: cómo impacta en jubilados, pensionados, AUH y SUAF

ANSES informó que todas las prestaciones reciben un aumento del 2,34%, determinado por el IPC de octubre. Según el organismo, la suba “se aplica de forma automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales”, y se verá reflejada directamente en los haberes de diciembre.

Créditos ANSES.jpg
Jubilados, pensionados y familias pueden organizar sus cobros antes de las Fiestas.

Jubilados, pensionados y familias pueden organizar sus cobros antes de las Fiestas.

El incremento alcanza a jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF, AUE, PNC, la Prestación por Desempleo y la Pensión para madres de siete hijos.

Calendario de pagos confirmado para diciembre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:

  • DNI 0: 9 de diciembre

  • DNI 1: 10 de diciembre

  • DNI 2 y 3: 11 de diciembre

  • DNI 4 y 5: 12 de diciembre

  • DNI 6 y 7: 15 de diciembre

  • DNI 8 y 9: 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:

  • DNI 0–1: 17 de diciembre

  • DNI 2–3: 18 de diciembre

  • DNI 4–5: 19 de diciembre

  • DNI 6–7: 22 de diciembre

  • DNI 8–9: 23 de diciembre

AUH y Asignaciones Familiares SUAF:

  • DNI 0: 9 de diciembre

  • DNI 1: 10 de diciembre

  • DNI 2: 11 de diciembre

  • DNI 3: 12 de diciembre

  • DNI 4: 15 de diciembre

  • DNI 5: 16 de diciembre

  • DNI 6: 17 de diciembre

  • DNI 7: 18 de diciembre

  • DNI 8: 19 de diciembre

  • DNI 9: 22 de diciembre

Cuánto aumentan las Pensiones No Contributivas en noviembre
El cronograma ya est&aacute; disponible y se consulta online con CUIL o DNI.

El cronograma ya está disponible y se consulta online con CUIL o DNI.

AUE (Asignación por Embarazo):

  • DNI 0: 10 de diciembre

  • DNI 1: 11 de diciembre

  • DNI 2: 12 de diciembre

  • DNI 3: 15 de diciembre

  • DNI 4: 16 de diciembre

  • DNI 5: 17 de diciembre

  • DNI 6: 18 de diciembre

  • DNI 7: 19 de diciembre

  • DNI 8: 22 de diciembre

  • DNI 9: 23 de diciembre

Prenatal y Maternidad:

  • DNI 0–1: 15 de diciembre

  • DNI 2–3: 16 de diciembre

  • DNI 4–5: 17 de diciembre

  • DNI 6–7: 18 de diciembre

  • DNI 8–9: 19 de diciembre

Pensiones No Contributivas (PNC):

  • DNI 0–1: 9 de diciembre

  • DNI 2–3: 10 de diciembre

  • DNI 4–5: 11 de diciembre

  • DNI 6–7: 12 de diciembre

  • DNI 8–9: 12 de diciembre

Asignaciones de Pago Único (Nacimiento, Matrimonio y Adopción):

  • Todas las terminaciones de DNI: del 10 de diciembre al 12 de enero

Prestación por Desempleo:

  • DNI 0–1: 22 de diciembre

  • DNI 2–3: 23 de diciembre

  • DNI 4–5: 26 de diciembre

  • DNI 6–7: 29 de diciembre

  • DNI 8–9: 30 de diciembre

Cómo consultar tu fecha de cobro ANSES y organizar los ingresos de diciembre

Con un mes marcado por gastos adicionales y trámites concentrados, ANSES recordó que los titulares pueden consultar su día de acreditación en pocos pasos. El organismo remarcó que el sistema online brinda información exacta sobre fecha, lugar y medio de cobro para cada prestación.

Para verificar la fecha, se debe ingresar a anses.gob.ar, entrar a “Fecha y lugar de cobro”, cargar el CUIL o DNI y seleccionar la prestación. El sistema mostrará el detalle correspondiente a diciembre, lo que permite planificar pagos, trasladarse con anticipación y evitar demoras en uno de los períodos más movidos del calendario.

