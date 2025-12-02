2 de diciembre de 2025 - 12:53

Vuelve el reintegro de $156.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

Descuentos del 30% en supermercados y mayoristas todos los miércoles pagando con MODO BNA+, vigente en compras presenciales y online en comercios adheridos.

Foto:

Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

El Banco Nación retomó uno de los beneficios más fuertes para las compras de la semana: el reintegro del 30% en supermercados y mayoristas utilizando MODO desde la app BNA+. El programa permite que cada cliente acceda a un ahorro significativo todos los miércoles pagando con tarjetas de crédito del banco.

Con un tope semanal de $12.000, quienes aprovechen la promoción de manera constante podrán acumular hasta $156.000 en devoluciones durante el período vigente. El beneficio aplica en compras presenciales y online, y permite sumar ahorros sin trámites adicionales.

Reintegro del 30% del Banco Nación: cómo y cuándo aprovechar el descuento

La propuesta del Banco Nación generó interés por el reintegro. Desde la entidad detallaron que la promoción se mantendrá activa todos los miércoles hasta el 28 de febrero de 2026, siempre que el pago se realice exclusivamente con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del BNA a través de MODO BNA+, escaneando el QR de MODO y seleccionando las tarjetas participantes.

BNA

El banco dijo que el tope de reintegro es de $12.000 por cliente por miércoles, considerando su CUIT, y que la devolución se acredita dentro de los 30 días de la transacción en la cuenta monetaria asociada a BNA+. La promoción incluye compras online en plataformas como DIA Online, La Coope en Casa, Chango Más, Toledo, The Food Market y Cordiez, además de comercios adheridos en todo el país.

Comercios adheridos en Mendoza:

  • Átomo (Palmira, Junín, Maipú, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, San José, Mendoza capital)
  • Carrefour (Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú, Las Heras)
  • Vea (Maipú, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Mendoza)
  • Makro (Rodríguez Peña 709, Godoy Cruz)
  • Jumbo (San Martín 6279, Luján de Cuyo; Balcarce 735, Mendoza)
  • Coto (Videla Correas 628, Mendoza capital)
  • Granja Benedetti (Maipú, Guaymallén, Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Mendoza)
  • Carnes Rizzo (Guaymallén, Godoy Cruz, Luján de Cuyo)
  • Frigorífico Stella (Maipú, Carrodilla, Godoy Cruz)
  • Vaca Negra (Guaymallén, Mendoza, Luján de Cuyo)
  • Tiento (Acceso Sur, Luján de Cuyo)
  • Hiper Libertad (Godoy Cruz)
  • Yaguar (Av. Rodríguez Peña 2053, Godoy Cruz)
  • Blow Max (Guaymallén, Mendoza capital)

Cuánto hay que gastar para llegar al tope y cómo obtener los $156.000

Para alcanzar el reintegro máximo de $12.000 cada miércoles, es necesario realizar compras por $40.000, ya que el beneficio devuelve el 30% del monto abonado. Con 13 miércoles por delante desde esta semana hasta el cierre del programa, el total acumulado llega a $156.000 por persona. En grupos familiares con dos titulares, el ahorro puede duplicarse hasta $312.000.

No requiere inscripción previa, alcanza con pagar siempre mediante MODO BNA+, usando tarjetas de crédito del Banco Nación y escaneando el QR al momento de la compra.

Jubilados supermercados
