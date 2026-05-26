Nuevo Plan Hogar: cómo funciona el reintegro de $9.500 por garrafa y quiénes pueden acceder

El Gobierno nacional oficializó un cambio en el esquema de subsidios a la energía, el tradicional Plan Hogar deja de funcionar como pago mensual y se reemplaza por un sistema de reintegros. El nuevo esquema fija una devolución de $9.593 por cada garrafa de 10 kilos , en el marco del denominado Nuevo Plan Hogar .

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La medida se implementa a través del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) y apunta a hogares sin acceso a gas natural. El objetivo es concentrar la asistencia en sectores vulnerables mediante un mecanismo digital vinculado directamente a la compra de gas envasado.

El nuevo esquema modifica por completo la forma de acceso al beneficio. A diferencia del sistema anterior administrado por Anses, ahora el subsidio no se acredita de manera automática, sino que funciona como un reintegro posterior a la compra de la garrafa .

El beneficio alcanza a hogares sin acceso a gas natural en todo el país.

El Gobierno nacional explicó que el usuario deberá realizar la compra en comercios adheridos utilizando medios electrónicos de pago y luego recibir la devolución del dinero. En este sentido, se estableció que:

El beneficiario debe estar inscripto en el ReSEF .

. La compra de la garrafa debe realizarse en comercios habilitados.

El pago debe efectuarse con BNA+ o MODO.

Además, se indicó que el uso de la plataforma MODO permitirá operar con distintos bancos, sin necesidad de contar exclusivamente con cuenta en el Banco Nación.

El monto del beneficio fue fijado en $9.593 por cada garrafa de 10 kilos, aunque podrá actualizarse según la evolución del precio del gas licuado de petróleo (GLP). Según lo informado oficialmente, el Banco Nación será el organismo encargado de proveer las herramientas digitales para gestionar las devoluciones.

Inscripción y requisitos para acceder al nuevo sistema

Para acceder al Nuevo Plan Hogar, todos los usuarios deberán realizar una nueva inscripción, incluso quienes ya formaban parte del esquema anterior. El registro se realiza mediante una declaración jurada digital a través del sitio oficial del ReSEF y requiere contar con cuenta en Mi Argentina.

Los títulos universitarios y superior no universitario estarán disponibles en la app Mi Argentina. La inscripción se realiza de manera online mediante el registro ReSEF.

Podrán solicitar el beneficio los hogares con ingresos mensuales iguales o inferiores a $4.303.392. También podrán acceder quienes cumplan alguna de estas condiciones:

Hogares con integrantes que posean Certificado Único de Discapacidad (CUD) .

. Titulares de Pensión Vitalicia para Veteranos de Guerra .

. Familias con Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP.

En paralelo, el sistema contempla exclusiones patrimoniales estrictas. Quedarán fuera del beneficio quienes posean vehículos de menos de tres años de antigüedad (salvo casos con CUD), tres o más inmuebles, o bienes de alto valor como embarcaciones de lujo, aeronaves o participaciones societarias.

La información declarada será cruzada con bases de datos de Anses, ARCA y otros organismos estatales, para validar el cumplimiento de los requisitos establecidos.