Subsidios de energía en revisión: cómo funciona el nuevo sistema de luz y gas en Argentina

El Gobierno nacional puso en marcha un cambio estructural en el sistema de subsidios a la energía en Argentina , que redefine el esquema de asistencia estatal sobre las tarifas de luz y gas . La medida elimina la segmentación por niveles de ingresos y la reemplaza por un modelo focalizado, con un único registro de beneficiarios y reglas comunes en todo el país.

El nuevo esquema apunta a reducir el gasto en subsidios y a aumentar el grado de cobertura de las tarifas sobre el costo real del suministro, manteniendo la ayuda para los hogares de menores ingresos. Además, por primera vez incorpora a las garrafas dentro del régimen de subsidios energéticos.

El nuevo régimen se implementa a través del Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) , creado por la Secretaría de Energía , que unifica los programas anteriores bajo un único Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (RESEF) . De este modo, el Estado deja atrás el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) , vigente desde 2022.

Desde la Secretaría de Energía explicaron que el objetivo es contar con “un mecanismo más simple, con menos categorías y criterios de acceso más acotados” , que permita mejorar la asignación de los recursos estatales.

Calefaccionar con hornallas, una de las causas comunes de muerte por monóxido de carbono

Uno de los cambios centrales es la eliminación de la segmentación tarifaria en tres niveles según ingresos. A partir de ahora, el esquema adopta un criterio binario: los hogares reciben subsidios o pagan la tarifa plena . Para acceder a la asistencia, los ingresos del hogar deben ser iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) , que según datos del Indec se ubican actualmente en $3.641.397 .

En el caso de la electricidad, los hogares beneficiarios acceden a una bonificación del 50% sobre el precio estacional de la energía, aplicada sobre un bloque de consumo mensual subsidiado que varía según la época del año. Durante el primer año de vigencia del sistema se suma, además, una bonificación adicional del 25%, de carácter transitorio, que se reducirá de manera progresiva hasta desaparecer en diciembre.

De acuerdo con un informe de la consultora Economía & Energía, con este nuevo esquema los subsidios eléctricos se reducirían cerca de un 15%, mientras que la cobertura de las tarifas sobre el costo real del suministro alcanzaría aproximadamente el 72%, frente al 67% registrado en 2025.

En cuanto al gas natural, el nuevo sistema fija un precio único del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) de 3,79 dólares por millón de BTU, valor que surge del Plan Gas. Según el mismo informe, el rediseño permitiría una reducción interanual de los subsidios cercana al 44%, con una cobertura tarifaria que se elevaría hasta el 83% del costo real del servicio.

Aumento en las Tarifas de los servicios de electricidad y gas en Argentina, los usuarios deberán controlar el consumo subsidiado mensual eléctrico y de gas para no exceder el tope de 400kWh, ni de m3.

Quiénes acceden a los subsidios de luz y gas y cómo se aplican

El nuevo esquema establece con mayor precisión quiénes pueden acceder a los subsidios energéticos y bajo qué condiciones. Deben inscribirse en el Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados los hogares que:

No estaban registrados en el anterior RASE.

Son usuarios de garrafas o eran beneficiarios del ex Plan Hogar .

Residen en localidades sin redes de gas natural que antes contaban con Tarifa Social.

Desde la Secretaría de Energía aclararon que las personas que ya estaban inscriptas en el RASE no necesitan volver a realizar el trámite, ya que “su información será migrada automáticamente al nuevo sistema”. Esta migración no incluye a los beneficiarios del ex Programa Hogar, que deberán volver a registrarse.

Para acceder a los subsidios, los ingresos del hogar no deben superar el tope de tres Canastas Básicas Totales. El sistema también contempla situaciones especiales, como hogares con personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), excombatientes de Malvinas y familias inscriptas en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

En la práctica, las bonificaciones se aplican de la siguiente manera:

Electricidad : subsidio del 50% durante todo el año sobre un bloque mensual de 300 kWh en meses fríos y 150 kWh en meses templados .

Gas natural por redes : 50% de subsidio sobre el precio del gas en el PIST durante el período invernal, de abril a septiembre . El resto del año, el consumo se factura sin subsidios.

Garrafas: el beneficio se otorga como un descuento directo al momento de la compra de garrafas de 10 kilos de GLP, mediante medios de pago virtuales.

Además, durante 2026 se aplicará de manera excepcional una bonificación adicional de hasta el 25%, que se reducirá progresivamente hasta desaparecer a fin de año. Con este esquema, el Gobierno busca mantener la asistencia a los sectores más vulnerables, pero con un sistema de subsidios más focalizado, con menor costo fiscal y mayor cobertura tarifaria.