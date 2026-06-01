Qué cadena de comida rápida desembarca este miércoles en el Mendoza Shopping

Una marca de deportes que por años tuvo su espacio en el Mendoza Shopping volvió a abrir sus puertas en el centro comercial con un formato renovado. Y una reconocida cadena estadounidense de comida rápida lo hará este miércoles, en el patio de comidas.

Una histórica cadena de comida rápida cerrará hasta 358 restaurantes por la caída del consumo

El viernes pasado, también comenzó a recibir al público el local de Columbia . Además, hay otras marcas que ya están preparando su desembarco, pero aún no tienen fecha concreta de apertura. Se trata, informaron desde el Shopping, de Umbral (reapertura), XL y Vacunar , que también podrían inaugurar este mes.

El 29 de mayo, adidas reabrió su tienda en el Mendoza Shopping , después de una remodelación integral, incorporando el concepto internacional Home of Sports, una propuesta que busca integrar deporte, moda y experiencia de compra en un mismo espacio.

El local tiene una superficie de 345 metros cuadrados y fue diseñado para ofrecer una experiencia más amplia y moderna, combinando innovación, funcionalidad y diseño.

La propuesta reúne productos para distintas disciplinas deportivas, entre ellas running, training, fútbol, pádel y hockey, además de una oferta orientada al segmento lifestyle, con las líneas Sportswear y Originals. También cuenta con un sector dedicado al público infantil.

La tienda incorpora las últimas colecciones de calzado e indumentaria de la marca, incluyendo lanzamientos de Originals y nuevas propuestas tanto para la práctica deportiva como para el uso cotidiano.

Desde la compañía señalaron que la reapertura forma parte de su estrategia de crecimiento en el interior del país y busca fortalecer su presencia en Mendoza, acercando a los consumidores una propuesta alineada con los estándares internacionales de la marca.

adidas Mendoza Shopping

Wendy's abre su primer local en Mendoza

La cadena de comida rápida Wendy’s abrió su primer local en Argentina en 2012. Sin embargo, los nueve locales que la marca tiene en el país se concentran en CABA y Gran Buenos Aires. El que abrirá en el patio de comidas del Mendoza Shopping este miércoles es el primero en el interior del país.

Así, los mendocinos podrán probar los productos más icónicos de la marca: la “Baconator” (hamburguesa con bacon crujiente recién tostado), las papas al horno con cheddar y bacon, y el chili. La marca también cuenta con sus espacios “Wendy's café” donde se ofrecen cafés y tortas.