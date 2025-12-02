SUAF ANSES: aumento y fechas de cobro de diciembre confirmadas

ANSES confirmó el aumento del 2,34% y el calendario completo de pagos del SUAF para diciembre, con nuevos montos, topes actualizados y fechas por DNI.

La ANSES confirmó el calendario de pagos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) para diciembre de 2025, junto con un aumento del 2,34% aplicado a todas las prestaciones. La actualización se verá reflejada en las liquidaciones que el organismo publicará el martes 9.

El incremento se realizó en base al último Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec y alcanza a trabajadores registrados, monotributistas, jubilados, pensionados, veteranos de Malvinas y beneficiarios del fondo de desempleo que perciben asignaciones familiares.

Aumento del SUAF y montos actualizados para el cobro de diciembre A través de la Resolución 361/2025, ANSES oficializó los nuevos montos y topes aplicados este mes. El organismo detalló que “los valores se actualizan conforme al último Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec”, señalando que el ajuste impacta directamente en la asignación por hijo y por hijo con discapacidad del SUAF.

ANSES qué pasa si cobro planes sociales y tengo movimientos bancarios grandes.jpg Los beneficiarios cobrarán en diciembre según la terminación del DNI. De acuerdo con las cifras publicadas, el primer rango de ingresos familiares percibirá $61.252 por hijo menor y $199.434 por hijo con discapacidad. En paralelo, ANSES confirmó que “el tope individual asciende a $2.511.024 y el tope familiar se ubica en $5.022.048”. El organismo volvió a remarcar que si un integrante supera el límite individual, se excluye automáticamente a toda la familia del beneficio, aun si el ingreso total del hogar se mantiene por debajo del tope establecido.

Fechas de cobro confirmadas para SUAF en diciembre Para diciembre, ANSES estableció un cronograma escalonado para la asignación por hijo del SUAF, que incluye a trabajadores registrados, monotributistas, jubilados, pensionados, excombatientes y titulares del seguro de desempleo. Los pagos se realizarán según la terminación del DNI del titular:

Martes 9 de diciembre: DNI terminados en 0

Miércoles 10 de diciembre: DNI terminados en 1

Jueves 11 de diciembre: DNI terminados en 2

Viernes 12 de diciembre: DNI terminados en 3

Lunes 15 de diciembre: DNI terminados en 4

Martes 16 de diciembre: DNI terminados en 5

Miércoles 17 de diciembre: DNI terminados en 6

Jueves 18 de diciembre: DNI terminados en 7

Viernes 19 de diciembre: DNI terminados en 8

Lunes 22 de diciembre: DNI terminados en 9 Además, los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) que también cobran SUAF recibirán el pago el martes 9, sin importar el número de documento. SUAF para monotributistas: montos y requisitos para diciembre Los monotributistas incluidos en el régimen del SUAF mantienen el derecho a cobrar asignaciones familiares siempre que tengan actualizada su información personal y la de su grupo familiar en la base de ANSES. En diciembre, los montos vigentes reflejan el aumento del 2,34% aplicado por el organismo, que precisó que “la actualización se efectúa conforme al último IPC publicado por el Indec”. AUH Anses (3).jpg Los nuevos topes de ingresos definen quiénes acceden a las asignaciones. Quienes se encuentren dentro del primer rango de ingresos recibirán $61.252 por hijo y $199.434 por hijo con discapacidad. Además, siguen vigentes los topes de ingreso establecidos para este mes: $2.511.024 de tope individual y $5.022.048 de tope familiar. En caso de que uno de los integrantes del hogar supere el límite individual, ANSES no liquida la asignación, aun si la suma total del grupo familiar se mantiene dentro del máximo permitido. Los monotributistas deben verificar su categoría, declarar correctamente los vínculos familiares y revisar que no existan inconsistencias en su situación laboral. Todo el proceso se puede consultar desde la plataforma del organismo con CUIT y Clave de la Seguridad Social.