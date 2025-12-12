Reforma tributaria: qué cambios evalúan para el Monotributo en el Consejo de Mayo

La futura reforma tributaria vuelve a colocar al Monotributo en el centro de la discusión pública. El documento analizado por el Consejo de Mayo propone ajustes profundos orientados a reducir distorsiones y ordenar el paso hacia el régimen general, en un sistema que hoy reúne a más de 3 millones de contribuyentes.

La propuesta plantea acotar el régimen a sus categorías más bajas, rediseñar los mecanismos de transición y simplificar parámetros que quedaron obsoletos. El objetivo es recuperar el sentido original del Monotributo y evitar que continúe funcionando como un refugio fiscal para actividades con mayor capacidad económica.

Los expositores del Consejo de Mayo coincidieron en que el Monotributo necesita una transformación estructural. Según Blog del Contador, el representante de las provincias, A lfredo Cornejo, afirmó que es necesario “ limitar el Monotributo al Monotributo Social y a las categorías A, B y C ” y sostuvo que debe construirse “un puente razonable” para que los contribuyentes migren sin el salto abrupto hacia IVA y Ganancias. También remarcó que el régimen requiere una simplificación, ya que los parámetros actuales “no responden a la capacidad contributiva”. Entre las alternativas mencionó una alícuota única del 10% para facilitar la transición.

El titular de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini, respaldó un régimen intermedio y señaló que la migración debería incluir “ incentivos a la formalización y a la inversión productiva ”. Además, destacó la posibilidad de un esquema especial para profesionales con ingresos de hasta tres veces la categoría máxima del Monotributo y hasta nueve empleados, acompañado por una revisión de impuestos que generan distorsiones.

Desde el Senado, Carolina Losada propuso restablecer la figura del Responsable No Inscripto para quienes aportan a cajas previsionales propias. Remarcó que este esquema permitiría facturar únicamente tipo B, sin crédito fiscal, pero tributando Ganancias plenamente. También sostuvo que es indispensable desarrollar “ un régimen intermedio entre Monotributo y Responsable Inscripto ” con límites más amplios y mayor cantidad de empleados, con el objetivo de evitar el “enanismo fiscal”.

Por la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo planteó avanzar hacia “una reforma transversal del Monotributo”, manteniendo solo los tramos bajos y alineando el régimen simplificado con IVA y Ganancias. Subrayó la importancia de “mayor progresividad” en el impuesto a la renta y de revisar exenciones que generan inequidades. Para Ritondo, estos cambios deben integrarse con modificaciones laborales y previsionales.

Por qué el rediseño del Monotributo se vuelve una pieza clave en la discusión fiscal

La redefinición del Monotributo no es únicamente un ajuste técnico del régimen simplificado. La concentración de contribuyentes en categorías que no reflejan su verdadera capacidad económica afecta la recaudación, potencia la informalidad y debilita el financiamiento previsional. Según el documento citado por Blog del Contador, el rediseño integral busca ordenar estas disparidades y crear un sistema más coherente con la realidad económica actual.

La incorporación de un régimen intermedio resulta central para evitar que los contribuyentes queden atrapados entre un Monotributo limitado y un régimen general con mayores exigencias. Un esquema de transición gradual, con alícuotas razonables y procesos más simples, permitiría mejorar la registración, sostener la formalización y fortalecer los recursos de la seguridad social. En ese sentido, la discusión sobre la reforma tributaria no puede separarse de los desafíos previsionales y laborales que enfrenta la Argentina.